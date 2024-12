Lakásfelújításra is költhetsz a SZÉP-kártyáról, megjelent a rendelet a megvásárolható anyagokról

Megjelent a kormányrendelet, amely meghatározza, milyen lakásfelújításhoz szükséges anyagokat, eszközöket lehet vásárolni SZÉP-kártyával 2025-ben az egyenleg 50%-a rejéig, jövőre ugyanis ilyen célra is felhasználható lesz a plasztik.

2025-ben nemcsak egy új, sportot és aktív életmódot támogató zseb nyílik a SZÉP-kártyán, de lakásfelújításra is felhasználható lesz a kártyán felhalmozott összeg. A változás része a kormány lakhatást segítő, elmúlt hetekben bejelentett intézkedéssorozatának:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 10. Bedurrantja a kormány a lakáspiacot, itt vannak a nyolc legfontosabb intézkedés részletei

Az szja-törvény november 28-án kihirdetett módosítása szerint a lakásfelújításra fordított összeg az egyenleg felére rúghat, pontosabban

nem haladhatja meg a fizetési számlán 2025. év január 1-jén nyilvántartott támogatás és a számlára 2025. évben afelhasználásig utalt támogatás összegének 50 százalékát.

A Magyar Közlönyben szerdán este kihirdetett 390/2024. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint ilyen felhasználásnak minősül:

vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.52., kivéve a szaunák, úszó- és masszázsmedencék kiskereskedelmét), bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.55-ből a bútorok, világítástechnikai eszközök értékesítése), iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.12., kivéve ruházati cikkek, kozmetikumok, ékszerek, játékok, sportcikkek), szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.53-ból a fal- és padlóburkolatok kiskereskedelme).”

Annak érdekében pedig, hogy különösen a kisebb vidéki lehetséges elfogadói helyek bekapcsolódjanak a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásába, a felsorolt kereskedők, szolgáltatók kérésére a bankoknak

három munkanapon belül biztosítaniuk kell a SZÉP-kártya elfogadására irányuló szerződés megkötését.

A rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

A héten az is kiderült, hogy a társadalmi egyeztetésre kitett verzióhoz képest lényeges ponton változtatott a kormány a SZÉP-kártyáról szóló rendeleten, amely a legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg, így nem jövő január 1-től, hanem csak jövő szeptember 1-től lesz kötelező digitalizált formában is biztosítani az új SZÉP-kártyákat a szolgáltatóknak. Ezzel párhuzamosan a meglévő, régi SZÉP-kártyák digitalizációja is jövő szeptembertől lesz kötelező. Ennek révén nem kerül közvetlen versenyelőnybe az ilyennel már tavasz óta rendelkező K&H a másik két kibocsátóval, az OTP-vel és az MBH-val szemben.

A legfrissebb Magyar Közlönyben a babaváró hitellel, a vidéki otthonfelújítási támogatással és a CSOK Plusszal kapcsolatban is változások jelentek meg:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ