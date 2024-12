Nagyon rossz hírt közölt Nagy Britannia egyik legnagyobb ingatlanos cége

A brit lakásépítő cég, a Vistry az elmúlt három hónapban már harmadik alkalommal adott ki negatív profit warningot, ezúttal a cég az év végi tranzakciók és befejezések késedelmére hivatkozott.

A brit lakásépítő szektor egész évben gyenge kereslettel szembesült, amit tovább súlyosbít a kamatlábak vártnál kisebb mértékű csökkenése miatti aggodalom.

A Vistry legfrissebb profitfigyelmeztetésében közölte, hogy

a 2023-as pénzügyi évre 250 millió font korrigált adózás előtti nyereséget vár, ami jelentősen elmarad a korábban előrejelzett 300 millió fontttól.

A bejelentés hatására a vállalat részvényei több mint kétéves mélypontra, 523 pennyre zuhantak, ezzel a Vistry lett az FTSE midcap index legnagyobb vesztese.

A kenti székhelyű vállalat, amely már korábban is költségtúllépésekkel küzdött egyik üzletágában, most arról számolt be, hogy számos partnerével kötött megállapodás lezárása a következő évre csúszott. Emellett a cég úgy döntött, hogy néhány kevésbé vonzó üzlettől visszalép, ami szintén hozzájárult a nyereség csökkenéséhez.

A Vistry azt is bejelentette, hogy az év végi nettó adósságállományát jelenleg körülbelül 200 millió fontra becsüli. Ez az érték jóval magasabb, mint amit a befektetők reméltek, és jelentősen eltér az elemzők korábbi várakozásaitól. A Peel Hunt például 50 millió fontos, míg a Citi 70 millió fontos év végi nettó adósságot prognosztizált.

A sorozatos profitfigyelmeztetések és a növekvő adósságállomány komoly kihívások elé állítják a Vistryt, és arra kényszerítik a vállalatot, hogy átértékelje stratégiáját a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében.

A hír hatására a Vistry papírjai 16 százalékot vesztettek értékükből, idén pedig már 40 százalékkal került lejjebb a vállalat részvényeinek árfolyama.

Forrás: Reuters

