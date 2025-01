Óriási lakóprojekt lehet a korábban bevásárlóközpontként elképzelt területen

Alig kezdődött el az év, máris egy grandiózus üzletet ütöttek nyélbe a budapesti ingatlanpiacon, melynek keretében

a német ECE a Biggeorge Property számára értékesített Óbudán egy 35 ezer négyzetméteres területet.

A tranzakció azért is érdekes, mert annak területén a német cég korábban egy pláza építését tervezte, azonban az különböző okokból meghiúsult. 2018-ban még az volt a terv, hogy 2019-ben elkezdődik a III. kerületi, óbudai pláza építése. Az összesen bruttó 140 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont megvalósításáért az Árkád bevásárlóközpontok tulajdonosa, az ECE felelt volna.

A tranzakcióval viszont feltehetően a korábban a területre tervezett profil is megváltozik. A Biggeorge Property leginkább lakóingatlan-fejlesztéseiről ismert, és a területhez nagyon közel zajlik a cégcsoport másik grandiózus beruházása, a Waterfront City is, így nem kizárt, hogy itt is lakóingatlanok fejlesztésébe kezd a cégcsoport.

Property Warm Up 2025 A hazai ingatlanpiac legfontosabb kérdéseit járjuk körül a február 20-i Property Warm Up 2025 konferencián. Részletekért kattints!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ