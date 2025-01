Válságban a német építőipar: közelében sincs a tervezettnek a lakásépítések száma

Portfolio 2025. január 13. 10:02

Közvetetten a magyar építőipart is befolyásolhatják a német építőipari folyamatok, akár a munkaerő vándorlásán keresztül. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elemzése ezúttal a német építőipar járta körül, mely a jelek szerint 2025-ben is jelentős kihívások előtt áll. A magasépítésben változatlanul visszafogott kereslet tapasztalható, a lakásépítésben továbbra is hiányoznak az élénkülést segítő pénzeszközök. A feldolgozó iparban tapasztalható konjunkturális visszaesés pedig egyre nagyobb mértékben hat ki a gazdasági célú magasépítésre.