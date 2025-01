Kemény lépés: dupla árat fizethet az a külföldi, aki Spanyolországban venne ingatlant

Többek között állami lakbérgaranciával, adómentességgel és a külföldiek ingatlanvásárlásának korlátozásával javítaná a lakáshelyzetet a spanyol kormány - közölte a kabinet keddi ülését követő sajtótájékoztatón a lakásügyi és városfejlesztési miniszter Madridban.

Az intézkedéscsomag részeként a kabinet azt ígéri, hogy az állampolgárok fél éven belül egy "átlátható menedzsment portálon" tájékozódhatnak majd az újonnan létrehozott állami lakásvállalat (SEPES) stratégiai tervéről, az épülő ingatlanokról és az elérhető szociális bérlakások díjairól.

Isabel Rodríguez kifejtette, hogy az állami lakásvállalat már több mint 3300 ingatlant és 2 millió négyzetkilométernyi földterületet kezel a szociális bérlakásrendszer részeként, ebben az évben pedig további 30 ezer ingatlan kerül a birtokába az állami eszközkezelőtől.

A kormány javaslata szerint a SEPES-nek elsőbbsége lesz lakás- és földvásárlásokban, hogy így segítsék elő az állami bérlakásépítési-programot.

A bérbeadók és bérlők védelme érdekében állami garanciarendszert alakítanának ki, ösztönöznék a 35 év alattiak bérlakáshoz jutását, valamint, azt is, hogy az üresen álló ingatlanok piacra kerüljenek. Utóbbinak egyik eleme, hogy támogatásban részesülhetnének azok, akik felújítják és megfizethető áron adják bérbe használaton kívüli ingatlanukat, és akár 100 százalékos személyi-jövedelemadó mentességet kaphatnak azok, akik a bérleti díjat a statisztikai hivatal által közzétett új referenciaár-indexhez igazítják.

A tőzsdén jegyzett ingatlanbefektetési társaságok adókedvezményeit a megfizethető bérlakás elősegítésétől tennék függővé.

A készülő javaslatok között szerepel, hogy az ingatlanspekuláció megelőzése érdekében

a nem Spanyolországban élő, nem európai uniós állampolgárok számára korlátozzák a lakásvásárlást, és akár az ingatlan értékének 100 százalékára növelhetik a vásárlás utáni adóterhet.

A turisztikai célú bérlakások kiadását is visszafogná a kabinet azáltal, hogy gazdasági tevékenységként adóztatná ezek működését, és általános fogalmi adóval is terhelné azokon a területeken, ahol a tömegturizmus miatt nehézségbe ütközik a hosszú távú lakásbérlés. Továbbá szigorítanák a szezonális bérbeadásokkal kapcsolatos csalásokat célzó szabályozást is, és fokoznák az ellenőrzéseket.

Az intézkedéscsomag több eleme, például az adóügyi módosítások a törvényhozás jóváhagyását igénylik, amelyhez a kisebbségi spanyol kormánynak több más parlamenti párt támogatását is meg kell szereznie.

