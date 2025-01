Új vezető a Futureal alternatív vagyonkezelői üzletágánál

A Futureal-csoport tőkepiaci igazgatója, Pető Gábor tölti be mostantól a cégcsoporthoz tartozó Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöki pozícióját. Az évtizedes pénzügyi tapasztalattal rendelkező szakember eddigi feladatai mellett a Finext teljes körű operatív irányításáért is felel.

Tőkepiaci igazgatóként Pető Gábor eddig elsősorban a potenciális hazai és külföldi befektetők felkutatására, a befektetői szerződések előkészítésére és megkötésére, illetve a különféle beruházási lehetőségek és a vonatkozó struktúrák kialakítására összpontosított. A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnökeként az alapkezelő stratégiai és operatív tevékenységeit, valamint a befektetési portfóliók menedzselését és optimalizálását is irányítja. Új pozíciójában az üzleti célkitűzések eléréséért, a befektetési stratégiák kidolgozásáért és végrehajtásáért, illetve a befektetői kapcsolatok ápolásáért is felel, emellett kulcsszerepet játszik az új piaci lehetőségek feltárásában és a Finext piaci pozíciójának erősítésében is.

A szakember korábban másfél évtizedes tapasztalatot szerzett az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél, ahol ingatlanfinanszírozási vezetőként jelentős eredményeket ért el a kereskedelmi és lakossági projektfinanszírozás területén. Ezt követően az ingatlanbefektetéseket, fejlesztéseket és építőipari projekteket megvalósító Forestay Groupnál dolgozott, ahol az igazgatóság tagjaként pénzügyi, tranzakciós és stratégiai tevékenységek kezelésével is foglalkozott.

„Pető Gábor új pozíciójában hatékonyabban támogathatja a cégcsoport tőkepiaci és befektetési stratégiáinak sikeres megvalósítását, ezzel is tovább erősítve a pénzügyi teljesítményt” – hangsúlyozta Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója és részvényese.

„A két meghatározó terület összefogásával és a szinergiák kihasználásával még nagyobb eredményességet érhetünk a cégcsoporton belül, ami megalapozza a további növekedést itthon és külföldön” – tette hozzá Pető Gábor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

