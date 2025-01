Szárnyalni kezdett a New York-i ingatlanpiac

A New York-i ingatlanpiac fellendülőben van, különösen a lakóingatlanok szektorában. A város ingatlanállományának összértéke várhatóan jelentősen emelkedik a következő pénzügyi évben, miközben a kereskedelmi ingatlanok is a javulás jeleit mutatják. A magas kamatlábak ellenére is növekednek az ingatlanértékek, ami pozitív hatással lehet a város bevételeire - jelentette a Bloomberg