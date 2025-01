Karácsony Gergely: élni kívánunk az elővásárlási jogunkkal és visszavesszük Rákosrendezőt

"Visszavesszük a kormánytól Budapest pénzét és a Rákosrendezőt is" - kezdte bejegyzését Karácsony Gergely.

A főpolgármester mai posztjában kiemelte, meg kell védeniük a város aranytartalékait, így Rákosrendezőt is, mert itt kell megfizethető lakhatást biztosítani, és itt kell növelni a zöldfelületeket is a városban.

Elmondása szerint ebben segít a visszajáró 28,3 milliárd, amely a Fővárosi Törvényszék mai jogerős döntése alapján jár a fővárosnak. A főpolgármester kiemelte, hogy a kormány jogellenesen inkasszált pénzt Budapest számlájáról, a bírósági döntés szerint visszajár a városnak 28,3 milliárd forint és annak a kamatai.

"A bírósági döntés írásba foglalása után ezt az Államkincstárnak vissza kell adnia, ha nem teszi, kártérítési pert indítunk" - tette hozzá,

kiemelve, hogy a most jogerős döntéssel végződött per a 2023-as évre vonatkozik, és hasonló per van folyamatban a 2024-es évre, aminek már 40 milliárd forint a tétje.

"A visszaszerzett pénz és az elővásárlási jogunk lehetőséget ad arra, hogy Rákosrendezőn a Parkváros koncepció valósulhasson meg egyszer, hogy a kevesek luxusát kiszolgáló felhőkarcolók helyett elérhető árú lakások és parkok épüljenek ezen a területen" - hangsúlyozta a főpolgármester.

Ahogy nemrég írtuk, Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek kormánya megállapodott a Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területek értékesítéséről, melynek alapján Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet értékesített az állam, nettó 50,9 milliárd forintos vételáron.

