Több mint 1000 lakásos fejlesztési csomagot indít el idén a Cordia

Több mint 1000 lakással növeli kínálatát a Cordia, ami összesen közel 120 000 négyzetméternyi beruházást jelent - közölte a cégcsoport. Szakértők egybehangzóan az újlakáspiac dinamikus növekedését várják idén. Az élénkülés a legfrissebb adatok alapján már 2024 végén elindult: tavaly a negyedik negyedévben majdnem annyi ingatlan talált vevőre a fővárosban, mint 2023 egészében.

Számottevő élénkülést várnak a szakértők idén a hazai újlakáspiacon, és a jelek szerint a kereslet látványos növekedése már a múlt év végén megkezdődött. Budapesten 2024 utolsó negyedében 2600 új lakás talált vevőre, ami egyrészt megközelíti a 2023. évi teljes éves adatot, másrészt 2018 óta nem látott mennyiséget jelent. Az erősödő kereslet nyomán a múlt év végére alig 6000-re csökkent a még elérhető új otthonok kínálata a fővárosban, ami – ha nem indulnának új fejlesztések – kevesebb mint egy esztendő keresletét fedné le. Tavaly ugyanis, megközelítve a 2016-2018-as időszak dinamikus számait, a negyedik negyedéves élénkülésnek köszönhetően 7300 új építésű lakás talált vevőre Budapesten.

Az OTP Jelzálogbank is most tette közzé legfrissebb Budapesti Újlakás Értéktérképét, ami ugyancsak a piac élénküléséről számolt be.

A Cordia a piaci változásokra válaszul több projektjének értékesítését is elindítja már 2025 első negyedévében.

A vállalat idén több mint 1000 lakással növeli kínálatát, e mennyiség háromnegyede már az első negyedévben megjelenik a piacon.

A teljes mennyiség közel egyharmadát a Marina City újabb ütemei jelentik: még az idén megkezdődhet ugyanis a tavaly elindított beruházás 3., majd az év második felében a 4. ütemének értékesítése.

A Cordia mindemellett folytatja a Sasad Resort, valamint a XIV. kerületi Thermal Zugló ötödik ütemének fejlesztését, illetve a társaság a IX. kerületi Millennium-negyedben is kínál új építésű otthonokat a Woodland most induló, második ütemében.

