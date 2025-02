Kiderült, mennyiért vették átlagosan a lakásokat a magyarok januárban

Dinamikusan indult az év a hazai ingatlanpiacon, ahol országszerte 50 millió forintra emelkedett az átlagos otthonteremtésre fordított összeg januárban. Az első hónapban mért érték 9%-kal, vagyis 4 millió forinttal haladja meg a 2024-es átlagot. Aki ekkora összeget szánna lakásvásárlásra, az ingatlantípustól függően vidéken akár 100-120 négyzetméteres otthonok között is nézelődhet, míg a fővárosban 40-55 négyzetméter körüli alapterületű ingatlanra tehet szert a Duna House szerint.

Property Warm Up 2025 Ingatlanpiaci évindító konferencia, hogy tágabb perspektívából indítsuk az évet! Találkozzunk február 20-án!

A kiemelkedően élénk kereslet mellett a tranzakciószámokban is szép eredményeket hozott a január országszerte az ingatlanpiacon, ahol a vevők a vételárra szánt összeg terén sem fukarkodtak: az országos értékesítési adatok alapján

átlagosan 50 millió forintot költöttek otthonteremtésre az ügyfelek az idei év első hónapjában,

ami 9%-kal, azaz 4 millió forinttal haladja meg a 2024-es tranzakciós adatok szerinti átlagos ingatlanértéket – mondta el Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Az ingatlanközvetítő szakértőinek előrejelzése szerint várhatóan nem is hagy majd alább a tempó, sőt, fokozódó aktivitásra lehet majd számítani az év további részében. A javuló gazdasági helyzet, az idén is elérhető állami támogatások, valamint az állampapírhozamok kifizetéséből származó összegek mind az otthonteremtési, mind a befektetési célú vételekre serkentő hatással lehetnek a teljes év folyamán. Az erős kereslet az év során óhatatlanul az árak emelkedését hozhatja majd, de addig is érdemes megvizsgálni, hogy mire lehet elegendő a januári tranzakciók alapján számított átlagos, 50 millió forintos összeg az ingatlanpiacon.

A 2024-es értékesítési adatok alapján az átlagos ingatlanérték Budapesten ugyan meghaladta a 60 millió forintot is, de természetesen ennél kevesebből is megoldható a fővárosi lakásvásárlás.

A negyedik negyedéves Duna House Barométer adatai szerint használt téglaépítésű lakásra Budán 1,2 millió forint feletti átlagos négyzetméteráron szerződtek az ingatlanközvetítő ügyfelei, ami alapján az 50 millió forintos összeg egy közel 40 négyzetméteres lakásra is elegendő lehet. A pesti oldalon a kedvezőbb, 838 ezer Ft/m2-es átlag már egy 20 négyzetméterrel nagyobb téglalakás vásárlását is lehetővé teszi, míg a belvárosi területeken körülbelül 44-45 négyzetméterre lehet elég az összeg. Aki budai panellakást vásárolna, az 55 négyzetméter körüli élettérben gondolkodhat, míg a pesti lakótelepeken 5 négyzetméterrel tovább érhet a takaró.

Tágasabb otthont vehet magának az, aki vidéki lokációban gondolkodik. Házgyári lakásra mind a keleti, mind a nyugati országrészben bőségesen elegendő az 50 millió forintos összeg, hiszen az 543-569 ezer forintos átlagos árak akár egy közel 90 négyzetméteres lakás megvásárlását is lehetővé teszik. A használt tégla építésű ingatlanok átlagos négyzetméterára a 2024 negyedik negyedéves adatok alapján a panelekénél alacsonyabb, 415-430 ezer Ft/m2 körül mozgott, így akár egy 116-120 négyzetméteres otthon vásárlását is lehetővé teszi a szakértők számításai szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ