Jön az idei lakáskampány: 800 ezren mozdulhatnak meg, 30 ezret spórolhatnak az élelmesek

Közeledik a tavaszi lakásbiztosítási kampány, így egyre nagyobb figyelmet kap a lakásbiztosítások témája. A Netrisk számításai szerint legkedvezőbb esetben átlagosan 31 700 forintért is elérhetők lennének lakásbiztosítások, míg a legdrágább ajánlatok ennél átlagosan 76 300 forinttal magasabb díjazásról szólnak. A kulcs az ügyfelek tudatossága: némi odafigyeléssel lényegesen olcsóbban lehetne lakásbiztosítást kötni, miközben nagyobb limiteket és széleskörűbb biztosítási fedezeteket is tartalmazna a megújított szerződés. A témával bővebben is foglalkozunk a közelgő Biztosítás 2025 konferenciánkon, érdemes regisztrálni