Nem mindennapi projektekkel készül Magyarország a világ egyik legnagyobb ingatlankiállítására

Az erős külföldi működőtőke-beáramlást támogató, jelentős ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések bemutatására fókuszál Magyarország a világ elsőszámú ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en Cannes-ban március 11-14. között. A Magyarország-standon a bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiacot, valamint a lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliókat mutatja be az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a CBRE ingatlan-tanácsadó szakmai támogatásával közösen. Az alábbiakban képeken mutatjuk meg az idei projekteket.

Magyarország az ipari ingatlanpiacon tapasztalható dinamikus növekedését és a külföldi befektetők számára kínált lehetőségeket mutatja be a MIPIM-en. A Magyarország-stand középpontjában az ország vidéki városainak vonzereje és az ipari-logisztikai szektor bővülése áll - mondta Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke.

2025-re egy erősebb gazdasági növekedésre számítunk, különösen az ipari termelés és a gyártási szektor területén.

A Magyarországra irányuló külföldi befektetések, különösen a BMW, a CATL és a BYD gyárak körüli fejlesztések, tovább erősítik a logisztikai és ipari ingatlanpiacunkat – összegezte Takács Ernő. A Magyarország-stand célja, hogy bemutassa az ország vidéki térségeinek fejlesztési potenciálját is, amelyek különösen vonzók a külföldi befektetők számára.

A Magyarország-stand fő kiállítói a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az Innovinia (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa), állami szereplőként pedig az INPARK lesz jelen. A hazai lakóingatlan-fejlesztési szektor fontos szereplője, a Biggeorge Property is részt vesz a seregszemlén. A települések közül pedig Debrecen kap kiemelt figyelmet. Emellett a Jalsovszky ügyvédi iroda és jogi tanácsadó is bemutatkozik.

Erős gazdasági kilátások és bővülő ipariingatlan-piac

Javuló gazdasági környezetben a tavalyinál izmosabb ipari mutatókra számítunk, a termelés lendülete pedig az ipari és egyéb ingatlanfejlesztéseknek további lökést ad - mondta Takács Ernő. Javulnak az exportkilátások, erősödik a fogyasztás is, ami alátámasztja az optimista forgatókönyveket.

A 2023-as rekord FDI után 2024 is erősen zárt, és idén is hasonló eredményre számíthatunk, az FDI magas értéke pedig húzza magával a válságok után csak lassan helyreálló ingatlanbefektetési piacot

- mutatott rá az IFK elnöke. Megjegyezte azt is, hogy bár a vidékre érkező befektetések volumene évről évre nő, óriási még a potenciál az ország egyes részeiben, ezeket a lehetőségeket állítják a fókuszba a Magyarország-stand fő kiállítói.

Kedvező a szektor számára az ipari és logisztikai ingatlanok piacán jellemző trend is, amellyel a vállalatok közelebb hozzák a gyártási kapacitásaikat a célpiacaikhoz. Ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb nyertese Európában Magyarország, amit a MIPIM-en több nagyvárosunk is prezentál – tette hozzá.

A CBRE adatai alapján az IFK elnöke hangsúlyozta: a tavalyi lassú kilábalás után idén már felpattanás látható a befektetési piacon. Érezhetően megnőtt a forgalom, ennek köszönhetően a tavalyi szűk, 300 millió eurós eredménnyel szemben az idén a magyar befektetési piac elérheti a 800 millió eurót is. Hozzátette azt is, hogy a globális kamatkörnyezet továbbra is kedvező, ezért egyes piacokon már elindult az ingatlanok drágulása, ami tovább növeli a még mindig olcsónak számító magyar piac vonzerejét a külföldi befektetők szemében.

Magyarország, mint vonzó befektetési célpont

Az ipari ingatlanok iránti kereslet alakulása tavaly is beillett a 2021 óta zajló erős trendbe. A nettó bérbeadási szint megegyezett a 2023-assal, 380 ezer négyzetméter körül volt Budapesten, és egyre erősödött a vidéki városokban. Az építési oldalon a tavalyihoz hasonló, durván 250 ezer négyzetméter átadása várható 2025-ben Budapesten, vidéken azonban a tavalyi rekord év (250 ezer négyzetméter) után szerényebb, 144 ezer négyzetméter lehet a bővülés, de jövőre ez elérheti a 170 ezer négyzetmétert is.

Az új beruházások végre jó földrajzi diverzifikációt mutatnak,

hiszen a magyarországi működőtőke-befektetések túlnyomó többsége eddig az ország északi felére koncentrálódott, a BYD autógyártó azonban Szegedet választotta első európai gyárának helyszíneként, a BMW Debrecenben kezd termelni az idén, a Mercedes pedig Kecskeméten terjeszkedik. Mindezek mellett óriási fejlesztési lehetőségek rejlenek a ma még szinte befektetési szempontból érintetlen területen, Délnyugat-Magyarországon is – hívta fel a figyelmet az IFK elnöke.

Jó helyzetben vannak az irodafejlesztések is, Budapesten 530 ezer négyzetméter van jelenleg építés alatt bár ennek a túlnyomó része, 400 ezer négyzetméter állami szereplőknek épül. Új irodapiaci központok születnek a 14. és 11. kerületben. Arra számítunk, hogy az átadási hullám 2026-ban fog tetőzni. Idén az irodai befektetési piacot inkább a tavalyról áthúzódó átadások bővítik majd - tette hozzá.

Újra felpörögnek a lakóingatlan-fejlesztések is

Kedvezők a kilátások a lakóingatlan-fejlesztéseknél, a lakáspiac újra a befektetői, fejlesztői érdeklődés középpontjába került. Több új irány is elindul, ha lassan is. Ilyen az intézményi bérlakáspiac, amely nálunk még mindig csak gyerekcipőben jár, de szép lassan ide is elérkezik ez a szegmens – mondta Takács Ernő. Kedvez a lakáspiacnak a mérséklődő infláció és ezzel az inflációkövető állampapír-befektetések vonzerejének csökkenése is. Újra elindult a lakáspiacon az áremelkedés, emiatt a lakóingatlan újra egy izgalmas befektetési alternatíva lehet a lakosság számára. Jelentősen hajtja majd a keresletet az is, hogy a PMÁP-ból óriási pénzek szabadultak a magyar lakosságra. Ennek egy része erősíti a fogyasztást, és részben megtakarítási céllal a lakáspiacon csapódik le. Egyértelműen támogatja a kormányzat a bérlakások mellett a diákotthonok piacát is, így ebbe a fejlesztési irányba is új befektetések érkeznek.

A turizmus jó teljesítményének köszönhetően kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, a nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket. Magyarország kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, 4-5 csillagos hotelfejlesztéseknek - hangsúlyozta.

A magyar gazdaság dimenzióváltását segíti elő a projektek területi megoszlása

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa emlékeztetett rá, hogy kiemelkedő eredménnyel zárta a 2024-es esztendőt a HIPA, amelynek tevékenysége révén sorban a második éve törte át a tízmilliárd eurós határt a működőtőke-beáramlás Magyarországon, miközben történelmi csúcsot ért el a támogatott magyar tulajdonosi hátterű cégek száma. Joó István arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági semlegesség eredményei elsőként a hazai befektetésösztönzés területén érhetők tetten.

A HIPA támogatásával egy év alatt 77 projekt elindításáról döntöttek a Magyarországnak bizalmat szavazó befektetők,

ami csaknem 10,3 milliárd euró friss tőkét és 18 500 új munkahelyet jelent a hazai gazdaságnak. 2024 így minden idők második legsikeresebb éve a HIPA történetében, egyedül a 2023-as rekordév előzi meg, amikor a pozitív döntésben érintett működőtőke-beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót.

Magyarország változatlanul stabil és biztonságos beruházási célpont, a vállalkozásbarát üzleti környezet, Európa egyik legversenyképesebb adózási rendszere, a képzett munkaerő és a kedvező támogatási lehetőségek három földrész 20 országából vonzottak befektetőket 2024-ben. A legtöbb külföldi projekt – tíz beruházás – Magyarország első számú partnerétől, Németországból érkezett, a második helyen Kína és az Egyesült Államok áll holtversenyben, 7-7 befektetéssel. Tavaly 23 beruházást magyar vállalatok hajtottak végre, ami közel 30 százalékos részarány, és egyben történelmi csúcs is, jelentősen meghaladva a 18 projekttel felállított előző, 2017-es rekordot. A magyar hátterű vállalatok egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló támogatással megvalósítani tervezett beruházásai csaknem 680 millió euró értéket képviselnek és 1300 munkahelyet hoznak létre. Örömteli az is, hogy a nemzetközi befektetők az innováció és a kutatás-fejlesztés területén is egyre inkább támaszkodnak Magyarországra, ami a tavalyi év során 10 új beruházást eredményezett a HIPA közreműködésével.

Ágazatok szerinti bontásban a járműipar fogadja a beruházási volumen csaknem 40 százalékát – 4,09 milliárd eurót –,

utána az elektronika következik 38,7 százalékot jelentő 3,98 milliárd euróval, majd az élelmiszeripar 7,8 százalékos részaránnyal, 807 millió euróval.

A magyar gazdaság dimenzióváltását segíti elő a projektek területi megoszlása is, hiszen 82 százalékuk Budapesten kívül helyszínt céloz meg, és jelentős a beruházásösztönzési rendszer folyamatos finomhangolásával fókuszba kerülő déli régiók szerepe. Erős évet zárt például Csongrád-Csanád vármegye, amely 12 hónap alatt hat projektet szerzett meg.

Vonzzák a tőkét az állami ipari parkok is

Bemutatkozik a MIPIM-en az ipari befektetések ösztönzése érdekében 2016-ban létrehozott NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt, amely INPARK márkanév alatt vált ismertté. A HIPA tulajdonosi joggyakorlása alatt működő vállalatcsoport 20 magyarországi telephelyen, közel 900 hektárnyi területen van jelen, így a legnagyobb ipari fejlesztési telekportfólióval rendelkezik az országban. Albrecht Armand, a NIPÜF Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az INPARK ipari parkjai az elmúlt években jelentős tőkét vonzottak, új munkahelyeket teremtettek, és számottevő gazdasági fellendülést idéztek elő nemcsak a fejlett, hanem a kevésbé fejlett régiókban is.

Az INPARK környezettudatos és fenntartható fejlesztései révén átfogó szolgáltatáscsomagot kínál a befektetők számára. Ez magában foglalja a tervezést, az engedélyeztetési folyamatokat, a kulcsrakész létesítmények kivitelezését és üzemeltetését, valamint a napelemek és a hozzájuk kapcsolódó energiatároló rendszerek telepítését is. A cég rendszeresen képviselteti magát a legjelentősebb nemzetközi ingatlanszakmai rendezvényeken, hogy bemutassa a magyarországi befektetési lehetőségeket a külföldi érdeklődők számára. Albrecht Armand szerint

a fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a befektetői döntésekben, különösen a zöldenergia és az energiatárolás iránt mutatott növekvő érdeklődés tükrében.

Ennek érdekében az INPARK kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságot elősegítő megoldásokra, és ügyfelei számára személyre szabott, egyedi szolgáltatásokat is biztosít. A NIPÜF Zrt. vezérigazgatója az elmúlt időszak sikerprojektjeként megemlítette a tavaly átadott debreceni CATL, és a hamarosan induló, hatvani Xinzhi Group projektet.

Fenntarthatóság és innováció: a jövő ipari parkjai

A kiállításon bemutatkoznak az ország leginnovatívabb ipariingatlan-fejlesztői, a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az Innovinia (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa) is. Aladics-Szili Tímea, a Futureal-csoport marketing és kommunikációs igazgatója ismertette, hogy a nemzetközi kiállításon a HelloParks teljes portfóliója bemutatkozik. A vállalat négy helyszínen van jelen Budapest körül, Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben, ahol összesen 200 hektáron több mint 1 millió négyzetméter raktár- és ipari terület fejlesztésén dolgozik.

Az elkészült épületek összesen 412 000 négyzetmétert tesznek ki. Az átadott és folyamatban lévő projektek teljes fejlesztési értéke megközelíti a 600 millió eurót.

A cégcsoport kommunikációs igazgatója felhívta rá a figyelmet, hogy a fenntartható fejlesztések egyre inkább kulcsfontosságúak mind a szabályozási megfelelés, mind a pénzügyi életképesség szempontjából. Ezt a trendet felismerve a társaság mára kizárólag olyan ipari létesítményeket fejleszt, amelyek megfelelnek mind a BREEAM New Construction Outstanding minősítés szigorú követelményeinek, mind pedig az EU Taxonómia előírásainak, sőt, a vállalat legújabb raktárfejlesztésénél már innovatív karboncsökkentő megoldások alkalmazásába is belefogott. A társaság csarnokainak energiahatékonyságáért fejlett BMS rendszer és az optimalizálást segítő mobilalkalmazás felel, a tetőre telepített napelemeknek köszönhetően pedig az irodák primer energiafogyasztása akár nullára csökkenthető.

Kiemelt figyelmet kapnak a vidéki fejlesztések

Székely Ádám, az Innovinia (az IGPark-ok fejlesztője) tulajdonosa hangsúlyozta, hogy cégük Magyarországon és a régióban is a vidéki termelő beruházásokra, az ellátási láncokra építve bővíti a kapacitásait. Ebben óriási lehetőségek vannak még, hiszen a fővárosban egyértelműen csökken a kereslet, míg vidéken nő az ipari ingatlanok iránt- erősítette meg. A legizgalmasabb nagyvárosok vidéken most Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, illetve Kecskemét, Szeged és majd még Pécs – véli Székely Ádám. Az Innovinia tulajdonosa arról is beszélt, hogy

a cseh és lengyel minta alapján mára a magyar vidéki területeken is ki kellett volna alakulnia egy 3-5 millió négyzetméteres logisztikai piacnak, ehhez képest ennek jelenleg csak a 30 százaléka van meg.

Emlékeztetett rá: az Innovinia 200-240 ezer négyzetméternyi ingatlanvagyont kezel, amelynek 80 százaléka az elmúlt 4-5 évben jött létre, ami egyértelműen mutatja a vidék potenciálját. A kelet-közép-európai minták alapján reális, hogy akár 300-400 ezer négyzetméteres helyi piacok jöjjenek létre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország kelet-nyugati pozicionáltsága továbbra is meghatározó, ezért az is elmondható, hogy a nyugati és a keleti beruházások és fejlesztések legfőbb találkozópontjaként mutatkozik be Magyarország a MIPIM-en.

A cégcsoport a hét meglévő ipari parkjában folytatja spekulatív és built-to-suit fejlesztéseit, valamint további magyarországi helyszíneken van folyamatban projektek előkészítése: Szegeden - a BYD gyára mellett vásárolt fejlesztésre alkalmas területeket, ahol a projekt előkészítése zajlik, emellett Pécsen és Nyíregyházán aktív a cég. Az Innovinia idén tervezi külföldi piacralépését és elsőként Szlovákiában tervezi megvetni a lábát.

A Biggeorge Property (BGP) a Magyarország-stand idei 'Industrial Excellence' tematikájához igazodva kiemelten ipari és logisztikai projektjeit mutatja be, miközben jelentős hazai lakóingatlan-portfóliója mellé további nemzetközi befektetési lehetőségeket keres a Cannes-i ingatlanpiaci seregszemlén.

A BGP cégcsoport 2024-ben több mint 1000 budapesti és Balaton-parti lakást- és befektetési célú otthont értékesített.

A fejlesztő a MIPIM 2025 Hungary standján 14 folyamatban lévő prémium lakóprojektje (Silverbay Residence, Szemesbay Resort, Árnyas 40 Villa Suites, Béke Garden, Újbuda Garden, Waterfront City (IV-V.), Westside Grand (I-II.), Cosmo Residence, Újbuda Residence, Óbuda Garden, Capri Residence, Madeira Residence) mellett 3 logisztikai fejlesztését (LogStar Park Városkapu, LogStar Park West Gate, LogStar Park Fehérvár), valamint belvárosi hotelprojektjét (Paris Maison) mutatja be, és tavaly alapított nemzetközi divíziójának (Biggeorge Homes International) portfóliójába keres európai befektetési lehetőségeket, elsősorban a lakóingatlan-szektorban.

Debrecenben léptékváltás történik

A vidéki városok, különösen Debrecen, kiemelt figyelmet kapnak a MIPIM-en.

Debrecen az elmúlt évtizedben több mint 12 milliárd eurónyi beruházást vonzott, és a következő években is komoly gazdasági növekedésre számítanak.

A város nemcsak ipari és logisztikai fejlesztésekkel, hanem lakásfejlesztésekkel is készül, amelyek tovább növelhetik a helyi ingatlanpiac vonzerejét. Debrecenben a következő néhány év során léptékváltás történik, mind a gazdaság mérete, mind a regionális szerepköre tekintetében, mely léptékváltást alátámasztja, hogy 2015 óta több, mint 12 milliárd euró beruházás érkezett a városba, amely által 19 500-nál is több új munkahely létesül. A kiállításon a város általános ingatlanpiaci bemutatásán túl, a hosszú távú gazdaságfejlesztési és humán erőforrás stratégiához illeszkedve kerülnek promotálásra a potenciális lakásfejlesztési projektek.

Összesen közel 77 hektáron kínálnak fejlesztési lehetőséget,

melynek egyik legnagyobb projektje a közel 1100 lakást tartalmazó Tócóvölgy fejlesztés, emellett bemutatják a város különböző pontjain elhelyezkedő, egyéb potenciális lakhatásfejlesztési területeket is a beruházók részére. A lakhatásfejlesztés mellett további ingatlanfejlesztési projekttel is rendelkezik a város, így a Debrecen centrumában elhelyezkedő Dósa nádor téren, a belvárosi sétálóövezet központi részén egyedi fejlesztési lehetőséget kínálnak a város egyik szállodájának a megvalósítására. A város turisztikai vonzerőjét növelve két nemzeti múzeumfejlesztési projektet is Debrecenben valósítanak meg, a Természettudományi Múzeumot és a Közlekedési Múzeumot. A beruházói igényekre reagálva számos logisztikai fejlesztés valósul meg a városban, így bemutatják az épülő Vasúti Logisztikai és Konténerterminált és az ESPORG ezüst és arany minősítésű kamionparkolót. Ezek mellett több mint 44 hektár ipari terület érhető el a város ipari parkjaiban, mint logisztikai beruházásokra alkalmas fejlesztői területek.

