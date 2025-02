Az MNB tippet adott, hogyan lehet spórolni a lakásbiztosításon

Márciusban egy hónapig ismét rendkívüli – biztosítón belüli vagy más társasághoz történő – átkötési lehetőség nyílik a lakásbiztosításoknál. Erről február 15-ig biztosítói tájékoztatót kaptak az ügyfelek. Az MNB szerint a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást (MFO) választók átlagosan mintegy húsz százalékkal olcsóbb éves díjat és ügyfélközpontú szolgáltatást kaphatnak.

Portfolio Biztosítás 2025 Március 4-én lesz a Portfolio Biztosítás 2025 konferenciája, amelyen a biztosítási és közvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

Idén márciusban az ügyfelek – szerződéses évfordulójuk előtt – ismét ingyenesen köthetik át lakásbiztosításukat eddigi biztosítójuknál, vagy biztosítót is válthatnak, ha jobb minőségű szolgáltatást és/vagy kedvezőbb díjakat találnak. A biztosítók a lehetőségről február 15-ig a megszokott kommunikációs csatornákon (levélben, emailen stb.) értesítették ügyfeleiket.

Aki felmondaná szerződését, ezt biztosítójánál írásban – neve, a biztosított ingatlan címe és kötvényszáma megadásával – indoklási kötelezettség nélkül teheti meg március 1. és 31. között. A módosított szabályozás szerint a szerződések április 30-ával szűnnek meg és az újrakötött szerződések fordulónapja a jövőben egységesen május 1-je lesz. A kampány célja a piaci verseny erősítése, a szolgáltatások átláthatóbbá és kedvezőbb ár-érték arányúvá tételének ösztönzése.

Az átkötési időszakra készülve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalain és a közösségi médiában fogyasztóvédelmi kampányt indított az ügyfelek döntéseinek segítése céljából. Az ügyfelek kérdések és válaszok formájában, valamint az MNB Ügyfélszolgálatán és a vármegye székhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban is további részletes segítséget kaphatnak.

Az MNB emellett idén február végén számos biztosítónál és közvetítőnél próbavásárlásokkal ellenőrzi, hogy azok szerződéskötés előtt megfelelő tájékoztatást adnak-e ügyfeleiknek a lakásbiztosításokról, kellően felmérik-e ügyfeleik valós igényeit, illetve bemutatják-e nekik a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) jellemzőit.

A pénzügyi felügyelet tavalyi hasonló akciója rávilágított arra, hogy a piaci szereplők egy része nem, vagy csak alig ismerteti a fogyasztóbarát konstrukciók előnyeit, illetve a független biztosításközvetítők olykor nem kellő számú ajánlatot mutatnak be az ügyfeleknek a döntéshozatalt megelőzően.

A hazai otthonbiztosítási piac 14 szereplője közül már 13-nál elérhető MFO szerződések átlagdíja mintegy 20 százalékkal kedvezőbb a piaci átlagnál.

Az MNB pályázati rendszere alapján kialakított fogyasztóbarát otthonbiztosítások, melyek önrész nélkül, digitális ügyintézéssel, egységesen megszabott kártípusokkal, szűkített kizárásokkal, illetve gyorsított kárkifizetéssel érhetők el. A felügyelet összesítése szerint tavaly év végén a megkötött MFO-szerződések száma megközelítette a 93 ezret, melyek összesen 5 545 milliárd forintnyi ügyfélvagyont védtek. A tavalyi lakásbiztosítási kampány során – amikor erősödött a verseny és átláthatóbbá váltak az ajánlatok – kiugróan nőtt a megkötött fogyasztóbarát otthonbiztosítási szerződések száma.

A tavalyi átkötési kampány révén a 3 millió szerződést magába foglaló hazai lakásbiztosítási állomány bő 20 százalékát felülvizsgálták. A lakásbiztosítási díjak a kampány időszakában csökkentek, vagy azonos fedezet és díj mellett a biztosítók növelték kárkifizetéseiket, valamint szolgáltatási körüket. Összességében bő 640 ezer szerződés mozdult meg a 2024. márciusi kampányban, és az eddigi intézményüknél újra szerződők mellett bő 300 ezren biztosítót is váltottak.

Az MNB a további átkötési kampányok ösztönzésére a biztosítóknak kiadott vezetői körleveleiben tavaly decemberben előírta, hogy 2026-tól – illetve részben már idén is – az ügyfeleknek küldendő kampánytájékoztatókban mutassák be a döntésekhez az ügyfélszerződések és az ingatlanok legfontosabb adatait. Ennek célja, hogy a szolgáltatók ne „láncolják magukhoz” parttalanul meghosszabbított szerződéses tartamengedményekkel a biztosítottakat; illetve, hogy a közvetítők szólítsák meg a társasházakat is az olcsóbb, jobb minőségű szerződések megkötésére. Az MNB emellett a versenyképesség fokozására gyorsabban átárazhatóvá tette az MFO-kat is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ