Jelentősen felgyorsíthatja az építkezéseket egy új megoldás

Az elmúlt években különösen gyengén teljesített az építőipar, az ágazat az utóbbi két évben 6 százalékkal zsugorodott, ebből csak 2024-ben 4,2 százalék volt a visszaesés . Egyes szakértők szerint azonban már elérhettük a gödör alját és túl lehetünk a mélyponton. Hogy milyen most az általános építőipari hangulat, milyen kihívásokkal küzd a szektor és milyen innovációk javíthatják az ágazat teljesítményét, arról a piac szakértői beszéltek.

Az elmúlt két év bizonytalansága után óvatos optimizmus érzékelhető az építőiparban.

"A falazóelemeket az építkezések első szakaszaiban használják, ezért korai indikátorai a változásnak. Tavaly ősz óta ezen a téren azt tapasztaljuk, hogy mind a gyártótól a kereskedő irányába történő, mind a kereskedőktől az építkezésekre kerülő értékesítés növekedésnek indult. A tetőpiacon szintén élénkülést tapasztalunk, aminek az idén induló új otthonfelújítási program további lendületet adhat, hiszen a támogatás tetőcserére is felhasználható. Hasonló okokból nőhet a térkövek, térburkolólapok és betonkerítés-elemek forgalma is" - mondta el Potos János, a Wienerberger Zrt. kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja.

Így is vannak még kihívások

A szektor egyik legsúlyosabb problémája a pénzügyi források szűkössége és a gazdasági környezet bizonytalansága.

A német ipar gyengélkedése a magyar piacon is érezhető – hangsúlyozta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. A szakember úgy látja, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az infrastrukturális és intézményi beruházások finanszírozása is akadozik, az állami és önkormányzati költségvetések továbbra is rendkívül feszesek, de azért van remény arra, hogy tavasszal néhány új infrastrukturális beruházás elinduljon.

Potos János szerint is vannak kihívások a szektorban, kiemelte, hogy építőipari gyártócégként az elmúlt években jelentős beruházásokat indítottak magyarországi hálózatukban, melyek megvalósításában kihívást jelentett a piaci volatilitás és a bizonytalanságok kezelése.

Merre tartanak az alapanyagárak?

Az alapanyagárak tekintetében 2022 jelentette a csúcspontot, amit egy markáns árcsökkenés követett. Várakozásaink szerint idén részleges árkorrekció jöhet

- tette hozzá Potos János, aki szerint a modern építőanyag-gyártás napjainkra túllépett a puszta termékértékesítésen, a piaci szereplők igyekeznek olyan komplex megoldásokat nyújtani, amelyekkel egyszerűsíthető vagy felgyorsítható a kivitelezés.

A vállalat síkra csiszolt tégla megoldásával például felére csökkenthető a falazási idő.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke az alapanyagok kapcsán elmondta, hogy

az építőanyag-kiskereskedelemben a felfutás előszele hónapok óta érzékelhető,

véleménye szerint a frissen megjelent építőipari adatok nem tükrözik vissza azt a lendületet, ami a lakásépítési és felújítási piacon beindulni látszik.

Fenntarthatóság és hatékonyság

Az építőipari vállalatok számára a fenntarthatóság és a hatékonyság is egyre fontosabbá válik. Potos János több példát is hozott arra, hogy ez vállalatuknál a gyakorlatban hogyan jelenik meg.

A cég a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékével közösen kifejlesztette például a Porotherm X-therm téglát, ami a hagyományos megoldásokhoz képest 50%-kal jobb hőszigetelő képességekkel rendelkezik.

Emellett fehér színű tetőcserepeket is gyártanak, ami a városi hőszigetek kialakulásának egyre inkább világméretűvé váló problémájára ad választ, miután jobban visszaveri a napfényt és hatékonyan ellenáll az UV sugárzásnak.

és hatékonyan ellenáll az UV sugárzásnak. Végül ugyancsak a fenntarthatóságot szolgáló fejlesztés, hogy a tiszavasvári gyárukban a kemencékben történő kiégetés folyamatához szükséges földgázt részben hidrogénnel helyettesítik.

A szakember az előttünk álló időszakban a magasépítő szegmens mérsékelt növekedésével számol, ami különösen az év második felében kaphat látványosabb lendületet.

