Az egész hazai építőipart felforgatta egyetlen gigaprojekt elindítása

Jelentős ugrás következett be az elindított építőipari kivitelezések értékében 2024 utolsó negyedévében, az aktivitáskezdés meghaladta a 830 milliárd forintot, ami kiemelkedően magasnak számított – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. Hozzá kell azonban tenni, hogy a kimagasló számokban jelentős szerepet játszott egy projekt, a mohácsi Duna-híd építésének elindulása.

A jó utolsó három hónapnak köszönhetően a korábbi két gyengébb negyedév ellenére

2024-ben végül közel 2800 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák az építőiparban, ami közel a 2023 évivel azonos szintet jelentet.

Ez ugyanakkor jelentős elmaradást mutatott a 2021-2022-es számokhoz képest, míg változatlan árakon továbbra is az elmúlt évek legalacsonyabb aktivitáskezdését jelentette, utoljára csak 2016-ban volt mérhető a 2024-es szintnél szerényebb összegű kivitelezésindítás.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2024. 4. negyedév)

A társasházi lakásberuházások húzták fel a magasépítési számokat

A magasépítéseknél jelentősen növekedett a megkezdett kivitelezések összege az év utolsó negyedévében a harmadik negyedéhez képest. Október és december között összesen közel 500 milliárd forint értékben indultak el projektek. 2024 egészét nézve a kivitelezési fázisba lépő magasépítési beruházások összege közel 2 ezer milliárd forint volt, így a tavalyi aktivitáskezdés elmaradt a 2021-2023 közötti éves számoktól, 2023-hoz képest a különbség 6 százalékos volt, míg 2022-höz és 2021-hez képest 15, illetve 13 százalékos.

Változatlan árakon nézve utoljára 2015-ben volt mérhető a 2024-esnél alacsonyabb érték.

A magasépítések jobb negyedik negyedéves aktivitáskezdés számai mögött egyértelműen a társasházi lakásépítések álltak, ahol rekordnövekedés volt mérhető az előző negyedévekhez képest, és 3 hónap alatt eddig soha nem látott összegben indultak el építkezések.

Portfolio Építőipar 2025 A hazai építőipar teljesítménye kiemelt témája lesz a március 27-i Portfolio Építőipar 2025 konferenciának. Részletekért kattints!

Ugyanakkor a nem lakáscélú magasépítések esetében az aktivitáskezdés a negyedik negyedévben is alacsonyan alakult, szinte megegyezett a harmadik negyedéves számmal. Csak valamivel több mint 200 milliárd forintot tett ki, ami az előző évek negyedéves számaihoz képest továbbra is nagyon szerény szintet jelentett. Változatlan árakon nézve az elmúlt 11 évben nem volt alacsonyabb a nem lakáscélú magasépítési aktivitáskezdés, mint 2024 utolsó negyedévében. 2024 egészét nézve folyóáron valamivel több mint 1300 milliárd forint értékben indultak el kivitelezések a részpiacon, ami 2021 óta a legalacsonyabb összeget jelentette, míg változatlan árakon 2014-ben volt utoljára a tavalyinál alacsonyabb az aktivitáskezdés a nem lakáscélú magasépítéseknél.

2024 utolsó negyedévében az elindult legnagyobb magasépítési projektek között sok társasházi beruházás kapott helyet, mint a Kincsem by Bayer több üteme, vagy a Park West, illetve a City Pearl következő ütemei. Szintén a legmagasabb összegű projektek közé tartozott több üzemi és logisztikai épület kivitelezésének megkezdése, mint a Waberer’s Posta-központ Ecseren, a Phoenix Pharma logisztikai raktár és iroda Győrben, a Félegyházi Pékség üzemépület és fagyasztóraktár Kiskunfélegyházán, vagy a Fémalk üzemépülete Dunavarsányban, illetve a Hankook gumiabroncsgyár IV. üteme Rácalmáson.

Az utolsó negyedév jobban sikerült a mélyépítéseknél

Az év utolsó negyedévében több mint 330 milliárd forint értékben kezdődtek meg mélyépítési kivitelezések hazánkban, ami közelítette az első negyedéves, szintén kiemelkedően magasnak számító összeget. Így összességében 2024-ben a mélyépítési aktivitáskezdés szintje meghaladta a 800 milliárd forintot, túllépve ezzel a 2023-as számot, illetve megközelítve a 2021-es értéket.

2024 utolsó negyedévében az aktivitáskezdés körülbelül fele kapcsolódott út- és vasútépítési projektekhez,

és szintje nagyjából az első negyedévesnek felelt meg, így jelentősen meghaladva a második és harmadik negyedéves számokat. Hasonló volt a helyzet a nem út- és vasútépítések esetében is, az év közepi gyenge számokat az év utolsó három hónapjában nagyobb mértékű kivitelezés indítás követte, amelynek összege közelítette az első három hónap kiemelkedően magas számait. 2024 egészét nézve út- és vasútépítésből azonban csak kevesebb mint 400 milliárd forint értékben léptek kivitelezési fázisba projektek, ami így nem érte el a 2023-as szintet sem. Változatlan árakon pedig 2015-ben volt utoljára alacsonyabb az aktivitáskezdés, mint 2024-ben.

A jobb 4. negyedéves mélyépítési számokat árnyalja, hogy a növekedés jelentős része mindössze egyetlen projekt elindulásának köszönhető,

a negyedik negyedéves mélyépítési aktivitáskezdés szinte teljes egésze a mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kivitelezésének elindulásához volt köthető.

A legtöbb beruházás Közép-Magyarországon indult

Az elmúlt 4 negyedévet nézve a beruházások nagyjából fele kapcsolódott Közép-Magyarországhoz, ezen belül, a megkezdett kivitelezések közel 40 százaléka Budapestet érintette. Az aktivitáskezdésből Kelet-Magyarország 23, míg Nyugat-Magyarország 26 százalékkal részesedett. A régiók közül a mohácsi Duna-híd fejlesztésének köszönhetően a Dél-Dunántúl részesedése ugrott meg, elérte a 14 százalékot a korábbi 5 százalékos szinteket követően. Az Észak-Alföldé ugyanakkor visszaesett, már csak 9 százalékos volt a korábbi kétszámjegyű arányokhoz képest.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2024. 4. negyedév)

Felpörgött a társasházi lakásépítés

2024 utolsó negyedévében valósággal kilőttek a társasházi lakásépítések hazánkban, a megkezdett kivitelezések 300 milliárd forinthoz közelítő értéke szinte duplája volt az eddigi rekord aktivitáskezdésnek. A kiemelkedő utolsó három hónapnak köszönhetően végül összességében is rekordévnek számított 2024.

Az elindított társasházi kivitelezések összege meghaladta a 600 milliárd forintot, ami 66 százalékkal múlta felül a 2023-as AktivitásKezdés értékét,

2021 és 2022-höz képest pedig körülbelül 45 százalékos növekedést jelentett folyóárakon. Változatlan árakon nézve a 2024-es társasházi kivitelezésindítás összege nagyobb volt ugyan a 2023-asnál és a 2022-esnél, illetve nagyjából a 2019-es és 2021-es szinten mozgott, ugyanakkor továbbra is elmaradt a 2017-ben és 2018-ban mérttől.

A társasházi lakásépítési szegmens utolsó negyedévben történő nagyobb sebességre kapcsolása nem meglepő, a fejlesztők nemcsak a tavaly már érzékelhető keresleti élénkülésre reagálhattak, de a piaci várakozások szerint az idei évben még jelentősebb keresletnövekedésre is készülhettek. A 2025-ös támogatási lehetőségek, a lejáró állampapír-állomány, illetve kamatkifizetések, valamint a csak idén lakáscélra felhasználható magánnyugdíjpénztári megtakarítások ugyanis jelentősen erősíthetik az idei évi lakásvásárlási hajlandóságot.

2024-ben körülbelül 400 milliárd forint értékben fejeződtek be társasházi kivitelezések, ami így meghaladta az elmúlt három év aktivitásbefejezés mutatóját, tavaly a valaha mért második legmagasabb összegben történtek társasházi átadások 2020 után.

A legtöbb társasházi kivitelezés most is Budapesten indult, 2024-ben a főváros részesedése több mint 70 százalékos volt a megkezdett építkezések értékéből, a korábbi 60 százalék alatti arányhoz képest.

Kelet-Magyarországhoz a társasházi aktivitáskezdés 10 százaléka, míg Nyugat-Magyarországhoz 18 százaléka kapcsolódott, mind a kettő esetében jelentős csökkenés következett be részesedésben.

Visszaesés az irodaberuházásoknál

2024 második fele nagyon gyengére sikerült a hazai irodapiacon, az aktivitáskezdés erőteljesen visszaesett, július és december között kevesebb mint 20 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések a szegmensben. Ennek megfelelően, bár az első félévben még sikerült hozni 2022 és 2023 azonos időszakának számait, összességében 2024-ben erőteljes visszaesés látszott az elindított irodaberuházásoknál.

Az aktivitáskezdés értéke 2024-ben nem érte el a 130 milliárd forintot, ami 2022-höz képest is 24 százalékos visszaesést jelentett,

míg a kiemelkedően jól sikerült 2023-as és 2021-es évhez képest 68 és 66 százalékos elmaradás volt mérhető. 2015 után még folyóáron is csak 2020-ban indultak el a 2024-esnél alacsonyabb összegben irodapiaci építkezések.

Változatlan árakon nézve az elmúlt 11 évben nem volt mérhető olyan alacsony aktivitáskezdés az irodapiacon, mint a 2024-ben.

2024 két legjelentősebb összegű irodapiaci beruházása, az MBH Bankholding székházát érintő építkezés elindulása, illetve a Rossmann raktárcsarnoka melletti központi iroda kivitelezése volt. A visszaesés a piaci alapú irodaházfejlesztéseknél azonban nem most kezdődött, inkább azt lehet mondani, hogy az elmúlt években az állami megrendelések szinten tudták tartani a szegmenst, illetve ezek tették lehetővé a növekedést. A 2021-es magas aktivitáskezdéshez például hozzájárult, hogy ekkor indult el az egykori Pénzügyminisztérium budavári épületének teljes megújítása, vagy a Magyar Nemzeti Bank székházának műemlék-rekonstrukciója, de szintén ekkor vette kezdetét az egykori József Főhercegi Palota újjáépítésének I-III. üteme is. A szintén magas 2023-as aktivitáskezdéshez pedig hozzájárult az Agrárminisztérium épületét és az Igazságügyi Palotát érintő felújítás elindulása, ahogy a BudaPart és a Zugló-Városközpont irodaházainak építésindítása is, melyek jelentős része szintén állami szerveknek, cégeknek ad majd otthont.

Az indítással ellentétben irodaház-átadásokból nem volt hiány 2024-ben, az aktivitásbefejezés mutató értéke közelítette a 300 milliárd forintot, ami a piacon eddig mért legmagasabb értéket jelentette. Átadták például a korábban említett Magyar Nemzeti Bank székházát, illetve elkészült a Pénzügyminisztérium rekonstrukciója is.

2025-ben az átadások terén ismét rekorddöntés várható, ekkor készülhet el ugyanis a BudaPart és a Zugló-Városközpont több irodaháza is.

Az elkezdett és befejezett irodaberuházások összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron a legutóbbi 4 negyedév adatai alapján. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2024. 4. negyedév)

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az iBuild a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ