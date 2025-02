Akár 20-30 évig is spórolhatunk egy otthonra a fővárosban

A lakásárak és a keresetek alakulása között nagyon szoros a kapcsolat, ezért a fizetések növekedése nagymértékben hozzájárult a lakások drágulásához is. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a nagyvárosi lakásárak az elmúlt 5-10 évben gyorsabban emelkedtek, mint a fizetések - derül ki az ingatlan.com saját adatain és a KSH kereseti statisztikáin alapuló elemzéséből.

2025 februárjában Budapesten a havi nettó átlagbér százhúszszorosára, azaz 10 évnyi munkára van szükség egy 50 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához. Ez jóval hosszabb időtávot jelent a 2015-ös szintnél, amikor 6,3 év alatt kijött egy ekkora lakás a fővárosban, de a 2019-es 9,3 évnél is hosszabb - ismertette az elemzés eredményét Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ez az érték magasabb, mint az általunk nemrég elvégzett számítás, melynek magyarázata az lehet, hogy mi a 2024 első három negyedévében megvalósult tranzakciók adatait hasonlítottuk össze az azonos időszaki átlagbérekkel, míg az ingatlan.com elemzése a rendre magasabb aktuális kínálati árakat hasonlította össze egy indexált átlagjövedelemmel. Ez alapján mi mintegy 7,5 évnyi nettó átlagbért becsültünk egy 50 négyzetméteres budapesti lakás megvásárlására.

Az ingatlan.com elemzése alapján

a budapesti belvárost lefedő V. kerületben kell a legtöbb munkával töltött idő egy lakás megvásárlásához, míg a külső pesti kerületekben - XVIII., XX., XXI. - a legkedvezőbb a helyzet.

A vármegyeszékhelyeken is jelentősen emelkedett a lakásvásárláshoz szükséges évek száma. Debrecenben és Szegeden is meglehetősen erős volt a növekedés, míg Győr nagyjából stabil értékekkel rendelkezik, az ottani jövedelmekhez képest valamivel kedvezőbbek a lakásárak.

Ebben fontos szerepe van a viszonylag széles lakáspiaci kínálatnak, és annak, hogy a 2010-es években több időszakban is Győr-Moson-Sopron vármegyében épült a legtöbb lakás 10 ezer lakosra vetítve – világított rá Balogh László. Megemlítette Salgótarjánt is, ahol visszafogott volt a lakásdrágulás az elmúlt években, így ebben a városban a legkönnyebb lakást vásárolni, de Békéscsaba is kedvező helyzetben van.

Meddig kell ténylegesen spórolni egy lakásra?

Az elemzés adatai alapján a nagyvárosokban egy 50 négyzetméteres használt lakás ára 5-10 évnyi nettó fizetésnek felel meg, a valóságban a spórolás ennél jóval hosszabb időt vehet igénybe.

Ha valaki a nettó átlagkeresetnek 30 százalékát tudja csak félretenni lakáscélra, akkor a megtakarítási időszak akár 20-30 évre is kitolódhat.

Balogh László rámutatott, hogy mindeközben fennáll a veszélye annak, hogy a lakásárak a megtakarítási időszakban még tovább emelkednek, így a vevők csak akkor kerülhetnek lépéselőnybe, ha a fizetések növekedése tartósan gyorsabb a lakásárak emelkedésénél. Ezt viszont a lakásvásárlók nem szívesen kockáztatják meg, és a legtöbben nem szeretnének több évtizedig spórolni, ezért inkább lakáshitelt vesznek fel.

Jelenleg nagyságrendileg minden második lakásvásárlás hitel felvételével történik, a nagyobb városokban ez az arány még magasabb.

Mi áll az áremelkedés hátterében?

A szakértő beszélt arról is, hogy a keresetek és a lakásárak igen szorosan együtt mozognak, vagyis a fizetések növekedése egyértelmű hatással van az ingatlanpiaci árakra is. Ha a lakásvásárlást tervezők keresete az elmúlt évhez hasonlóan nagyobb ütemben emelkedik, mint ahogy a kiadásaik növekednek, akkor szélesebb kör tud akár hitel felvételével ingatlant vásárolni. A gyakorlatban pedig a kifizetett kamat lehet annak az ára, hogy egy hosszabb távra fixált törlesztőrészlet összege nem változik, miközben a fizetések évről évre valamennyit emelkednek. Ennek köszönhetően a lakáscélú kiadások súlya a lakásvásárlók költségvetésében évről évre egyre kisebb lesz - tette hozzá.

