Grandiózus programot indít az EU a lakhatási helyzet javítására

Az Európai Bizottság és az EIB Csoport együttműködésre lép Európa nemzeti fejlesztési bankjaival és nemzetközi pénzügyi intézményeivel, hogy új finanszírozási lehetőségeket teremtsen a megfizethető és fenntartható lakhatás területén. A luxemburgi EIB Csoport Fórumon Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos, valamint Nadia Calviño, az EIB Csoport elnöke hangsúlyozta a probléma sürgető jellegét.

Az EIB elkészítette Megfizethető és Fenntartható Lakhatási Akciótervét, amely körülbelül 10 milliárd eurós beruházást irányoz elő a következő két évre.

A terv támogatja a helyi és nemzeti erőfeszítéseket új, megfizethető otthonok építésére, a meglévő lakásállomány energiahatékonyságának javítására és a fenntarthatóbb építőanyagok használatának ösztönzésére. Az EIB emellett elindított egy lakhatási portált is, amely egyablakos ügyintézést biztosít a tanácsadáshoz és finanszírozáshoz való hozzáféréshez.

Az európai lakhatási válság súlyosságát jól mutatja az EIB Csoport befektetési felmérése, amely 13 000 európai kis- és középvállalkozás visszajelzésein alapul. A jelentés rámutat az európai építőipar alacsony termelékenységére és elégtelen innovációjára is. További problémát jelent az energiaköltségek növekedése és a szén-dioxid-kibocsátás hatása, különös tekintettel arra, hogy 46 millió európai él energiaszegénységben.

A program négy pillérre épül: partnerségek kialakítása a finanszírozáshoz és tanácsadáshoz való könnyebb hozzáférés érdekében; EU-szintű kiterjesztés különös tekintettel a kevésbé fejlett lakhatási rendszerekkel rendelkező országokra; értéklánc-megközelítés az építőipari innovációtól a tulajdonlásig; valamint a magánszektor mozgósítása.

Az Európai Bizottság már most is aktívan támogatja a lakhatást különböző programokon keresztül, mint például a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz vagy a kohéziós alapok. A most bejelentett kezdeményezés része lesz az első európai megfizethető lakhatási tervnek, amely technikai segítségnyújtást, beruházási támogatást és a lakhatási spekuláció elleni fellépést is magában foglalja.

