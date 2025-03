Történelmi változások az ingatlankezelők világában

A gazdasági megtorpanás az ingatlanpiacra is jelentős hatást gyakorol, a kereskedelmi ingatlanok tulajdonosai és kezelői új stratégiákat követnek, ami alól a 662 500 négyzetméternyi ingatlanportfóliót kezelő CPI Hungary stratégiája sem kivétel. Az alkalmazkodóképesség és a folyamatos innováció elengedhetetlen, a társaság közleményben foglalta össze, mire kell odafigyelni.

Az elmúlt években, évtizedben hihetetlen változásoknak lehettünk a szemtanúi, a társadalmi-gazdasági folyamatok teljesen új típusú kihívásokkal és lehetőségekkel szembesítették a piac szereplőit. A pandémia, a globális felmelegedés elleni küzdelem, a gazdasági és energiaválság kihívásokat jelentenek, míg a technológia fejlődése, a zöld megoldások és a rugalmas, élményalapú szolgáltatások lehetőségeket kínálnak. Összességében egy sakkjátékos fejével kell gondolkodni, ahol nemcsak számtalan variációt kell mérlegelni, hanem ezzel együtt a jelen lépéseinek illeszkednie kell a győztes stratégia hosszútávú jövőképéhez.

A nagy mértékű átalakulás miatt az ingatlankezelők számára alapos, prediktív stratégia szükséges, hogy a meglévő épületállományukat rugalmasan versenyképessé tegyék, miközben a bérlői közösségükkel összefogva leküzdjék az akadályokat és új lehetőségeket alkalmazzanak. A globális problémák valójában katalizátorszerepet is betöltenek, hiszen az ingatlankezelőket arra sarkallják, hogy folyamatos innovációval fejlesszék a szolgáltatásaik körét.

A sokismeretlenes egyenlet meghatározó tényezője a diverzifikált portfólió is, amikor többféle eszköztípussal rendelkezik egy vállalat, amely személyre szabott megoldásokat igényel a jelenlegi gazdasági környezetben. A modernkori ingatlankezelők a bérlők jövőképét is előtérbe helyezik, hiszen ma már a bérbeadó és a bérlő kapcsolata nem szimplán üzleti alapú viszonyrendszert jelent, hanem egyetlen közös ökoszisztémát alkotnak, ahol a nehézségek leküzdésekor a siker is közös.

Egy konkrét példát nézve a 662 500 négyzetméternyi ingatlanportfólióval rendelkező CPI Hungary strip mallokat, irodaházakat, bevásárlóközpontokat, hoteleket is kezel és menedzsel. Emellett a CPI Club idei elindításával új típusú tereket kínál a bérlők számára.

A szolgáltatásalapú megközelítés az élményszerű megoldásokkal jár együtt, hiszen a pandémia után jelentős mértékben előretörő home office némileg visszaszorult. A munkatársak egyre több időt töltenek el az irodákban, így valójában az új szolgáltatások a céges közösségépítés új inspirációi is lehetnek. A Club Corner-ek mellett itt említhetjük meg az irodakomplexumokban szervezett piacokat, a ruhatisztító- és masszázsszolgáltatást, illetve az edzőtermeket. Tavaly 32 új wellbeing szolgáltatást indítottak, továbbá öt épületben tették elérhetővé az üzleti- és concierge szolgáltatást– amely így már 10 irodaházban vehető igénybe.

Szintén fontos trend a kereskedelmiingatlan-piacon a zöld megoldások előtérbe kerülése az energiaválság, a fenntarthatóság, illetve az ESG-szempontoknak való megfelelés érdekében.

„A CPI Hungary célkitűzései közé tartozik a diverzifikált ingatlanportfólió folyamatos fejlesztése, a fenntarthatósági törekvések erősítése, valamint a bérlői igények magas szintű kielégítése rugalmas irodamegoldások és jólléti szolgáltatások kínálatával” – hangsúlyozza Gereben Mátyás, a CPI országmenedzsere.

A zöld szerződésekkel párhuzamosan a zöld energia is egyre meghatározóbb része a fenntartható ingatlanstratégiáknak, így 2024-ben a CPI Hungary két bevásárlóparkja, a City Market Soroksár és City Market Dunakeszi tetejére is kisebb napelemparkot épített. Ma már a vállalat összesen közel 2 megawatt energiát termel napenergia segítségével. Továbbá a társaság 12 irodaházának BREEAM In-Use minősítését is megújította.

"2030-ig 30 százalékkal kívánjuk csökkenteni a kezelt épületeink karbonlábnyomát: ennek szellemében bővítjük a fenntartható forrásokból beszerezhető energia mennyiségét.”- tette hozzá az országmenedzser. A vállalat részt vesz a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete HuGBC ESG munkacsoportjában is, ahol a cél a nettó nulla kibocsátás felé vezető út kidolgozása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images