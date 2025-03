Fontos bejelentést tett Magyarország tengeri kikötőjéről Szijjártó Péter

Rövidesen megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része, ami teljesen új lehetőségeket nyújt a hazai exportőr vállalatoknak a kivitelük rugalmasságát, gyorsaságát tekintve - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Rómában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalását követően, hogy hosszan egyeztettek Magyarország trieszti kikötőrészéről is, az ugyanis hamarosan megkezdi a működését.

Kiemelte, hogy ez teljesen új dimenziót biztosít az exportteljesítménytől nagymértékben függő magyar gazdaságnak, majd rámutatott, hogy február 20-án megindultak a partfalépítési és a mederkotrási munkálatok is. Arra is kitért, hogy a mintegy 80 milliárd forint értékű beruházáshoz az olasz kormány is támogatást biztosít.

"Ennek a pénzügyi támogatásnak egy részét már meg is kaptuk, és most arról állapodtunk meg, hogy a további pénzügyi támogatást a jövő esztendőben az olasz kormány biztosítani fogja, ezért

gyakorlatilag két éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre itt a trieszti kikötőn keresztül

- hangsúlyozta.

Februárban Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt arról, hogy a tervek szerint 2028-ban fog teljes kapacitással működni a kikötő.

