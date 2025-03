Mi állíthatja meg a lakáspiaci lendületet?

A javuló gazdasági helyzet, az idén is elérhető állami támogatások, az állampapírhozam-kifizetések mind az otthonteremtési lakásvásárlásra, mind a befektetési célú vételekre pozitív hatást gyakorolhatnak 2025-ben - derül ki az MBH Elemzési Centrum közleményéből, ami szerint a lakásukat bérbe adók 6% körüli hozamra számíthatnak ebben az évben. De vajon jó befektetés marad az ingatlan, ha a lakásépítési boom beindulásával a bérlakáspiacon is intenzívebbé válik az árverseny?

2022-től fordulat következett be az állampapírpiacon, amikor az infláció megugrásával nagyon magas hozamot fizető állampapír-konstrukciók jelentek meg, és onnantól kezdve az állampapíron elérhető hozam elvált a bérbeadási hozamtól. Ahogy ez bekövetkezett, a befektetési céllal vásárlók aránya is mérséklődésnek indult, hiszen az állampapír hirtelen sokkal vonzóbbá vált. A lakossági állampapírpiacon a vásárlás idejének kamatperiódusában elérhető legmagasabb éves kamat 2023-ban lévő csúcsa óta (amikor is a lakossági állampapír egy ideig az egyik lemagasabb hozamot biztosító befektetési forma volt) ugyanakkor csökken: 2024 végére 7,9%-ra mérséklődött. A bérleti díjból származó- és az állampapírokon elérhető hozam között szűkülő olló idén év elején láthatóan tovább mérséklődik. Emiatt nőhet (és Budapest belső kerületeiben láthatóan ténylegesen növekszik is) az ingatlanbefektetések vonzereje.

Forrás: MNB, DH, KSH, MBH-számítás Bérbeadási hozam: személyi jövedelemadó levonása nélkül, vagyonszerzési illeték nélküli lakás-vételárra vonatkozóan

A lakásbérbeadási hozam Budapesten a 6%-ot közelítette 2024 második félévében, és a jelenleg látható tendenciák alapján valószínű, hogy 2025-ben is 6% körüli szinten maradhat.

A befektetési célú vásárlások miatt bővülő bérlakás-kínálat azonban nagyobb versenyt is hozhat a bérlakáspiacon, ami 2025-ben fékezheti a bérleti díjak emelkedésének ütemét. Emellett a bérleti díjak szintje vélhetően elérte a megfizethetőség határát is, piaci információk szerint a bérlők egyre nehezebben tudják tartani vele a lépést.

Természetesen a bérek is emelkednek eközben, de ennek a mértéke nem éri el a lakásárak emelkedésének ütemét idén:

az MBH várakozása szerint a bruttó bérek 8,5%-kal nőhetnek 2025-ben, míg a lakásárak bőven kétszámjegyű tartományban drágulhatnak.

Ez a kétszámjegyű áremelkedés viszont a lakások jelentős felértékelődését okozza, ami a bérbeadási hozamra nyomást helyez.

Jelenleg a piaci folyamatok azt mutatják, hogy a bérleti hozamok a kínálat emelkedésével párhuzamosan csökkenni, vagy legjobb esetben stagnálni fognak, így a befektetési célú vásárlásoknál a lakásár-emelkedési dinamika lehet a döntő tényező.

Eközben természetesen az is igaz, hogy az inflációkövető állampapírok kamata sem fog már olyan kiemelkedő jövedelmet biztosítani, mint korábban. Ugyanakkor az infláció idén emelkedik, ráadásul az európai gazdaságban is mintha lazulna a fiskális fegyelem, aminek hatására már most érdemi hozamnövekedést lehet látni a magyar nagybani államkötvények piacán is. Mindez rontja a lakáskiadásból eredő relatív hasznot. Persze a hitelezési dinamika idén is erős maradhat, ami fenntarthatja a lakáspiaci keresletet, de kérdéses, hogy ha a PMÁP-kamatfizetésből végrehajtott vásárlások az év második felére kifutnak, nem lesz-e némi kijózanodás a lakáspiacon (elsősorban Budapest belső kerületeiben), ami a drágulási ütemet akár jelentősen lelassíthatja. Persze ez még pár hónapnyira van, így amíg az új forrás ömlik be a lakáspiac keresleti oldalára, addig folytatódhat a lakásárak további gyors felfutása.

