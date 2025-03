Hol érdemes most ingatlant venni? - Ezek lesznek a befektetők kedvencei az előttünk álló évben

Nemrég megnéztük, mi várható a lakásárakkal az előttünk álló évben, milyen hatásai lehetnek az eddigi kormányzati bejelentéseknek a lakáspiacra nézve és azt, hogy mennyi lakás épülhet fel a következő években. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy az ingatlanszakértők, ha saját pénzükről lenne szó, milyen ingatlant vásárolnának, és véleményük szerint milyen lakóingatlanok lehetnek keresettek a mostani piacon. Hangulatfelmérésünk negyedik részében ezeket foglaltuk össze.

Véleményed szerint az ország mely részein, milyen típusú lakások lehetnek az átlagnál keresettebbek az előttünk álló évben és miért ezek? - tettük fel a kérdést a szakértőknek.

Folyamatos a kereslet az ipai központok - mint Debrecen, Szeged, Kecskemét, Győr, Székesfehérvár - ingatlanjai iránt, és ez az ottani árakon is meglátszik. Új lehetőségként felmerülhetnek a schengeni csatlakozás után a Romániával szomszédos vármegyék olcsóbb részei, Békés, Hajdú-Bihar vármegyék. Továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplénben is az átlagosnál erősebb az ingatlanpiac, az ottani érdeklődések magas számában szerepe lehet a közeli ukrán területekről érkezőknek, a nagyvárosokban pedig a felsőoktatási intézményeknek - mondta el Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője.

A román határ menti ingatlanok schengeni nyitás miatti felértékelődésének lehetőségét Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is reálisnak tartja, aki szerint a Kelet-Magyarország keleti csücskében található lakásokért nem volt eddig számottevő kereslet, így az áraik országos viszonylatban is alacsonyak maradtak. A nyugat-romániai ingatlanpiacon viszont jóval magasabb árszintek figyelhetők meg, ráadásul euróban denominálva. Ezért

2025-ben a román-magyar határ közelében található kelet-magyarországi szuperolcsó ingatlanok árszintjei gyors tempóban zárkózhatnak fel.

Emellett a fővárosi új lakások iránti erős kereslet fennmaradásában is hisz a szakértő.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont és az OTP Jelzálogbank vezető elemzője úgy véli, idén várhatóan nő a befektetési céllal vásárlók aránya, akik természetesen a pörgő albérletpiacú területeken keresnek ingatlant. Ezekben nincs változás:

főként Budapest belső kerületei és a nagyvárosok kétszobás lakásai.

Emellett a luxuskategória lehet az eddigiekhez képest hangsúlyosabb, köszönhetően az állampapírokból kiáramló nagyobb pénzösszegeknek.

A fentiekhez hasonló véleményen van Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató helyettese is, aki a fővárosban, a nagyberuházásoknak otthont adó nagyvárosokban, valamint az egyetemvárosnak számító vármegyeszékhelyeken számít erős befektetői keresletre a kiadásra is alkalmas 1-2 hálóval rendelkező, felújított, jó vagy nagyon jó állapotú ingatlanok iránt, miután ezek a lakások akár befektetési célra, akár saját használatra is ideálisak lehetnek.

Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezető igazgatója úgy látja, a lakásvásárlások többsége Budapesten befektetési céllal történik, ezért a legtöbben a válságálló, jól kiadható lokációkban keresnek nappali plusz egy hálószobás lakásokat.

Szűcs Attila, az Ingatlanpáholy tulajdonosa is a fővárosi, új építésű, valamint felújított lakások iránt számít nagyobb keresletre, akárcsak Tancsics Tünde, az Eltinga elemzője, de ő a kisebb városok korszerű ingatlanjai iránt, és a községek korszerű és felújítandó házai iránt is lát érdeklődést.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan alapítója viszont csak a fővárosban és azokban a nagyvárosokban hisz, ahol van munkahely, oktatás és infrastruktúra, de ott is csak a kis és közepes méretű, energiahatékony ingatlanok iránt vár érzékelhető keresletet.

Vincze Edit, az OC Investment Solutions ügyvezetője hozzátette, hogy mindig a kétszobás, 40 négyzetméter körüli lakások iránt a legnagyobb a kereslet és ez a jövőben is így lesz, mert könnyű kiadni, élhető, első lakásként akár pároknak is tökéletes választás.

Krakker Ádám, az Otthon Centrum elemzője viszont a rosszabb állapotú családi házakban is lát lehetőséget, elsősorban az otthonfelújítási támogatásnak köszönhetően.

Végül Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója mondta el véleményét, aki szerint azok, akik Budapesten kiadási céllal, befektetésként vásároltak lakást, hagyományosan azokban a jellemzően belvárosi negyedekben gondolkodtak, amelyek egyszerre rendelkeznek vonzó közösségi közlekedési kapcsolatokkal, infrastrukturális ellátottsággal, de közel vannak a felsőoktatási intézményekhez, a színvonalas irodaházakhoz, turisztikai fókuszú hasznosítás esetén pedig a főváros nevezetességeihez is. Jelenleg fontos változás zajlik e téren, hiszen több tényezőnek köszönhetően épp napjainkban bővül azon lokációk köre, ahol hamarosan az átlagosnál erősebb bérlői kereslet várható. Ilyen új lokációnak számít például a XIV. kerület kertvárosias, ugyanakkor jó közlekedési kapcsolatokkal és kiépült infrastruktúrával ellátott negyede.

A fentiek tükrében érdemes figyelembe venni, hogy a lakásárak bérleti díjakhoz képesti dinamikusabb emelkedése a hozamok további csökkenését vetíti előre, így a bérbeadási hozam tervezésekor ezzel célszerű kalkulálni.

Hol és milyen lakást vásárolnál most befektetési céllal?

Erre a kérdésre többen is a lakás állapotából indultak ki, és sokan vannak, akik a magas árak ellenére is kimondottan új lakást keresnének.

Valkó Dávid tervasztalról venne városközponthoz közeli új lakást, 10-90%-os vagy 20-80%-os fizetési konstrukcióval. Mindezt az épületen / projekten belül valamilyen egyedi jellemzővel tenné, például két irányba tájolt kis lakás, vonzó panoráma, 40 négyzetméter körüli kétszobás, kis lakás intim kerttel, stb.

Tancsics Tünde is 2026-2027-es átadási dátummal, 20-80 százalékos finanszírozással venne új lakást Budapest fejlődő részein, de Krakker Ádám is az új építésű mellett teszi le a voksát.

Balogh László amellett, hogy új építésű, a jó közlekedési adottságot is kiemelte, míg Kiss Gábor Budapesten a középső zónában, nappali + 1 hálószobás kivitelben keresne új lakást, ott, ahol van valami plusz szolgáltatás is.

Lipták Zsuzsa szerint a befektetésiingatlan-piac sztárjai a 60 négyzetméternél kisebb, jó állapotú lakások, amelyeknek a lokációja is megfelelő, így jól kiadhatók.

Vincze Edit részben szintén újat vásárolna, a

preferenciái között a 40 négyzetméter körüli, 2 szobás, 2-5. emelet közötti, III., IX., XI., XIII. kerületi 80 millió forintnál olcsóbb lakások szerepelnek,

de akár Lipótváros, Bel-Buda és Zugló belső, csendes utcáit is jó célpontoknak tartja, ahol a teljesen felújítandó 50-100 négyzetméter közötti lakásokban is lát lehetőséget, ha egyébként az épület és a lépcsőház állapota rendben van.

Továbbra is csak a fővárosban és azon nagyvárosokban hisz Balla Ákos, ahol van munkahely, oktatás, infrastruktúra, de ott is csak a kis és közepes méretű, energiahatékony ingatlanokat venné.

Szűcs Attila is Budapesten nézelődne, ő Zugló vagy a XIII. kerület emeleti, erkélyes lakásait emelte ki.

Máté Ferenc pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy új tendenciaként megfigyelhető, hogy a

budapesti lakásvásárlók egyre inkább nyitottak befektetési célú ingatlanvásárlásra vidéken is, zömében a fővárostól körülbelül egy órára fekvő településeken.

Ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlásához kisebb összeg is elegendő, mint egy fővárosi lakáséhoz, és jobb hozammal is kalkulálhatnak esetükben a vevők.

