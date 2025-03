Ennyit lehet most alkudni a különböző lakások árából

Országosan közel három éve nem volt annyira szűk az alku tere a lakáspiacon, mint a téli hónapokban – derül ki az OTP Ingatlanpont adataiból. A meghirdetett árhoz képest december és február között átlagosan 5,5%-ot sikerült alkudni a vevőknek, a legkisebb tér a panellakások esetében volt erre, ott minimális volt a különbség az utolsó hirdetési ár és a vételár között. Ugyanakkor főleg a kisebb településeken a családi házak között még most is lehet alkalmi vételeket kifogni. Aki viszont az alkupozíció szélesedésére vár, annak idén valószínűleg csalódnia kell.

December és február között országos átlagban 5,5%-ot sikerült alkudni a vevőknek a lakóingatlanok áraiból,

ezzel tovább szűkült ennek tere az előző három hónap 6,5%-os adata után. "Az alku szűkülése nem új jelenség, a csúcs két évvel ezelőtt volt, azóta nagyjából folyamatosan közelednek a hirdetések árai és a végső vételárak. Ebben a 2023-as keresletcsökkenés hozott rövid döccenőt, az alkulehetőségek alakulása ugyanis szoros, de fordított kapcsolatban áll a forgalom változásával" – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A legnagyobb mozgástér a családi házak árában van, azon a piacon átlagosan még mindig 7,4%-ot lehetett alkudni az elmúlt hónapokban, bár ez is alacsonyabb a 2024-ben tapasztalt 8% feletti értékeknél. A nem panel lakásoknál 3,2%-os, a panellakásoknál pedig 2,4%-os volt a mozgástér, előbbi esetében különösen figyelemre méltó a csökkenés a szeptember és november között mért 4,5%-hoz képest.

Még szembetűnőbb az alku eltűnése a budapesti panellakások piacáról, ahol 1%-os eltérést mértek mindössze a hálózat szakemberei a végső kínálati ár és a vételár között, vagyis szinte teljesen megszűnt az alku. Ilyenre az elmúlt szűk öt évben egyszer sem volt példa, amióta a statisztika készül. Eddig a tavaly nyári 1,6%-os alku volt a legalacsonyabb a budapesti panelpiacon, viszont 2023 őszén még majdnem 5%-ot lehetett lefaragni az árakból. Ennek oka, hogy a kereslethez képest szűk a fővárosi panelek kínálata, miközben az elmúlt évek energetikai korszerűsítései után a vásárlók keresik ezeket.

A fővárosban a nem panel lakások alkuja 2,1% volt átlagosan, viszont a családi házak esetében 5,7%-kal alacsonyabb volt a vételár, mint a kínálati ár, ez ráadásul növekedés az előző évi adatokhoz képest.

Hasonlóak a piaci viszonyok a megyei jogú városokban is, ahol a panelek áraiból átlagosan 2,8%-ot tudtak alkudni a vevők, míg a nem panel lakások és a házak esetében ez 4,3-4,4% volt, az utóbbi arány viszont Budapesttel ellentétben itt látványosan szűkül.

Az egyéb városokban kisebb a panellakások kínálata, ami a 3%-os rekordalacsony alkupotenciálban is megmutatkozik, és az egyéb lakásoknál mért 4,2%-os arány is nagy csökkenés. Viszont ott egy családi ház árából még mindig átlagosan 6,8%-ot lehetett alkudni a téli hónapokban. A községekben pedig, ahol a családi házak szinte a teljes piacot lefedik, átlagosan 8,8%-os volt az alku esetükben. Továbbra is vannak azonban olyan ingatlanok, melyeknél egymásra licitálnak az érdeklődők, így végül magasabb áron kelnek el, mint amennyiért meghirdetik őket.

A fentiekhez hasonló mértékű alkukról számolt be a Duna House is,

a hálózat idén februárban a fővárosi paneleknél mindössze 1-2 százalékos, a fővárosi tégla lakásoknál 3-4 százalékos alkut tapasztalt, míg a vidéki városokban a paneleknél 4 százalék körüli, a tégla lakásoknál pedig 5-6 százalék körüli szerződéskori árcsökkentést mért, jóllehet a végső alkut továbbra is megelőzi egy néhány százalékos árcsökkentés a tulajdonos eredeti elképzeléséhez képest.

