Mire készül a kormány a hazai építőiparban?

Az IFK 30 tagvállalata rendkívül jelentős volumenben járul hozzá a hazai építésgazdasághoz. Az ingatlanipari értéklánc a jogalkotással kezdődik, de nagyok az eltérések a műszaki tartalom elvárásai és az elvárt árak között is, hiszen a magas műszaki tartalom jellemzően drágító hatással is bír. Fontos azonban a finanszírozói oldal és az ingatlanbefektetői oldalról is beszéni, mivel

az építési költség, az elérhető bérleti díj nagysága és az ingatlanbefektetők által elvárt hozam hármas egysége megbomlott.

Hogy ezt hogyan, milyen módszerekkel lehetne újra egyensúlyba hozni, hogyan jöhet ki újra a matek, arról Dr Takács Ernő, az IFK elnöke beszélt, majd azt is elárulta, mekkora volumenben terveznek projekteket a tagvállalatok az előttünk álló időben, és ez milyen hatással lehet az ágazat jövőjére, illetve milyen további lehetőségeik vannak az új fejlesztések indításán kívül a fejlődésre az ágazat szereplőinek.