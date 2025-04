Veszélyben a dubaji ingatlanpiac?

A dubaji ingatlanpiac négy év alatt 70%-os áremelkedésen ment keresztül, Donald Trump kereskedelmi háborúja és az olajárak zuhanása miatt azonban most komoly kihívásokkal teli időszak következhet - számolt be a Bloomberg

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az elmúlt négy évben a dubaji ingatlanárak 70%-kal emelkedtek, felülmúlva más nagyvárosokat, ez a töretlen fellendülés azonban most a pandémia óta a legnagyobb fenyegetésével néz szembe Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései miatt.

Az olajtermelő Öböl-menti gazdaságok kilátásai romlottak, miután a nyersolaj ára 65 dollár alá zuhant a kereskedelmi feszültségek és az OPEC+ termelésnövelési döntése miatt. Eközben az Indiától Kínáig és az Egyesült Királyságig terjedő

eszközárakat érintő bizonytalanságok elriaszthatják azokat a tehetős külföldi vásárlókat, akik eddig nagy számban vásároltak dubaji ingatlanokat.

Az emirátusban az ingatlanárak növekedése már az elmúlt hónapokban mérséklődni kezdett. A tavalyi 16%-os emelkedés elmaradt az előző évi 20%-tól, mivel a vásárlók kezdtek ellenállni a jelentős áremeléseknek.

Az elemzők szerint egyre nő egy nagyobb ingatlanpiaci lassulás kockázata Dubajban. Mohammed Ali Yasin, az Oracle Financial Consultancy and Investments alapítója és vezérigazgatója szerint a kőolaj árának csökkenése miatti regionális gazdasági visszaesés kevesebb munkahelyet jelentene azoknak a külföldi munkavállalóknak, akik hozzájárultak az ingatlanpiac fellendüléséhez.

Taimur Khan, a JLL ingatlanszolgáltató cég közel-keleti és afrikai kutatási vezetője szerint a dubaji ingatlanpiacba történő magas szintű nemzetközi befektetések sebezhetővé teszik azt a globális eszközök értékcsökkenésével szemben.

Az emirátus ingatlanpiacának sorsa régóta összefonódik a kőolajéval, az árak 2020 elején és 2014-ben is az olajárakkal párhuzamosan estek.

A dubaji átlagos lakásárak 2014 és 2020 között körülbelül 33%-kal csökkentek, miután az olajárak összeomlottak és csökkentették az állami bevételeket.

Trump ugyan felfüggesztette a korábban bejelentett vámok többségét, de 145%-os vámot vetett ki Kínára, amely a közel-keleti olaj legnagyobb vásárlója.

"Az emberek alábecsülik a kínai lassabb növekedés és az ebből következő alacsonyabb olajkereslet hatását piacainkra" - mondta az Abu-Dzabiban működő Yasin. A kormányzati kiadások és projektek lennének a leginkább érintettek, ha az olajárak 60 dollár közelében maradnának, és ez hosszú távon hatással lesz a munkahelyekre és alacsonyabb gazdasági aktivitást eredményez - tette hozzá.

A Goldman Sachs Group figyelmeztetett, hogy a szomszédos Szaúd-Arábia költségvetési hiánya idén 67 milliárd dollárra ugorhat, és csökkentheti a gazdaság átalakítását célzó több ezer milliárd dolláros terv kiadásait. Szaúd-Arábia kilátásai viszont hatással vannak Dubajra is, mivel sok cég székhelye az emirátusban található, és innen terjeszkednek a királyság felé. Így a szaúdi építési projektek csökkentése valószínűleg a dubaji munkaerő-felvételre és munkahelyekre is hatással lesz.

A Knight Frank kutatócég szerint a dubaji lakóingatlanok értéke 69,8%-kal emelkedett 2020 novembere és 2024 decembere között. A fellendülést a kormány járványkezelése és liberális vízumpolitikája táplálta. Tehetős befektetők, az eszközeiket védeni kívánó oroszoktól kezdve a kriptomilliomosokig, özönlöttek be.

Egyelőre a fejlesztők azt állítják, hogy továbbra is élénken értékesítenek. Muhammad Binghatti, a magántulajdonban lévő Binghatti Properties elnöke elmondta, hogy a cég az elmúlt hét volatilitása ellenére is teljesíteni tudta minden tervezett értékesítését. Louis Harding, a Dubai Betterhomes ingatlanközvetítő vezérigazgatója szerint az olajárak már nem feltétlenül gyakorolnak olyan hatást, mint a korábbi években, mivel az emirátus most olyan intézkedésekkel rendelkezik, mint a hosszú távú arany vízumok, amelyek arra ösztönzik a külföldieket, hogy a visszaesések idején is maradjanak.

A dollár gyengülése jelenleg előnyt jelent a külföldi vásárlók számára, mivel az Öböl-menti valuták az amerikai valutához vannak kötve.

A Bloomberg Dollar Spot Index a múlt héten 2,4%-kal zuhant, és a mutató október óta a legalacsonyabb szinten áll.

Dubai legnagyobb fejlesztője, az Emaar Properties PJSC több mint 10%-ot veszített értékéből a vámok április 2-i bejelentése óta, míg riválisa, az Aldar több mint 5%-ot veszített a piaci zűrzavar közepette, de mindkét részvény továbbra is körülbelül 40%-kal áll magasabban az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 10. Lakáspiaci válságot okozhat Trump vámháborús ámokfutása

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ