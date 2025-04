Kisajátította a Diákváros területeit a magyar állam

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A minisztériumi egyeztetésen bemutatott vázlatos tervekből kiderült, hogy a korábban győztes Snohetta-féle mesterterv erősen lecsupaszított változatát kívánják megvalósítani.

A terület szívében lévő védett és a felújítás révén új közösségi-szolgáltató funkciót kapó Nagyvásártelep csarnoképület mellett megépülne a számunkra fontos 12 ezer kollégiumi férőhely, ám ezen kívül nem sok minden maradna az eredeti tervből

- nyilatkozta a lapnak Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere.

A fővárosi és ferencvárosi önkormányzat mozgástere jelentősen beszűkült a beruházáshoz szükséges ingatlanok átadása kapcsán. A parlament 2022 decemberében egy salátatörvénybe foglalva módosította az eredetileg Diákvárosnak szánt, majd a kínai Fudan Egyetemnek tervezett terület fejlesztésére létrehozott alapítványra vonatkozó szabályozást, beleértve annak nevét és feladatát is.

A jogszabály rendelkezett arról is, hogy a fejlesztési területen található fővárosi és IX. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az állam kisajátíthatja a közfeladat megvalósítása érdekében. A forgalomképes ingatlanokért az állam kártérítést fizet, amelynek összegét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) határozta meg piaci értékbecslők bevonásával.

Összesen 22 ingatlant kellett átadni

Ferencváros esetében ez összesen 22 forgalomképes ingatlan átadását jelentette, köztük egy 9500 négyzetméteres telket, három 2-3000 négyzetméteres területet és további 18 keskeny, önmagában nem beépíthető nadrágszíjparcellát.

A 22 forgalomképes ingatlanért némi alkudozás után összesen 3,5 milliárdot fizet az állam

- tájékoztatta a lapot Baranyi Krisztina.

A fővárosnak egy 4800 négyzetméteres területet kell átadnia. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint az MNV által ajánlott 400 millió forintos kártérítési összeg elfogadhatónak tűnik, mivel a főváros által alkalmazott értékbecslők is hasonló eredményre jutottak. A folyamat azonban még nem zárult le teljesen.

A tervezési folyamatba egyelőre nem vonták be a fővárost, de ez várhatóan elkerülhetetlen lesz, hiszen az építési engedélyek kiadásához a fővárostól és annak cégeitől több hozzájárulást is be kell szerezni, mivel a Diákvárost a fővárosi közműhálózatokra kell majd csatlakoztatni.

A projekt előzményei viharosak

Az eredetileg olimpiai falunak szánt, majd "Budapest Diákváros – Déli Városkapu" néven futó kormányzati fejlesztés területére a Budapest Fejlesztési Központ nemzetközi tervpályázatot írt ki. A győztes oslói Snohetta építésziroda impozáns lagúnavárost tervezett a soroksári Duna-ághoz, amelynek központi eleme a műemléki védelem alatt álló egykori Nagyvásárcsarnok lett volna.

A tervek azonban megváltoztak, amikor felmerült a kínai Fudan Egyetem budapesti campusának létesítése. A kormány ekkor a kollégiumi funkciót a fejlesztési terület északi, forgalmas részére helyezte át, míg a Nagyvásártelepet és környékét a kínai egyetemnek szánta. A projekt megvalósítására 2021-ben létrehozták a Fudan Alapítványt is.

2022-ben azonban a kormány már nem kívánt szembehelyezkedni a kínai egyetemmel kapcsolatos társadalmi ellenállással, bár Csák János kulturális miniszter 2023-ban még tárgyalt a Fudan Egyetem képviselőivel. A IX. kerületi és a fővárosi önkormányzat kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy csak egy magyar diákoknak épülő diákváros céljaira hajlandó átadni az ingatlanokat.

