EPD az építőiparban: újabb magyar gyártású termékre vannak hiteles környezeti adatok

Az építőipar fenntarthatóbb működése felé vezető úton újabb előrelépés történt: az első, EPD-vel, azaz Környezetvédelmi Terméknyilatkozattal rendelkező Magyarországon gyártott légcsatornáról számolt be a Lindab. A közlemény alapján a Biatorbágyon előállított körmetszetű légcsatorna mostantól rendelkezik ilyen tanusítvánnyal.

Az EPD (Environmental Product Declaration – Környezetvédelmi Terméknyilatkozat) egy nemzetközileg elfogadott, független szervezet által minősített életciklus elemzésen alapuló dokumentum, amely részletes, átlátható adatokat szolgáltat egy adott építőipari termék teljes életciklusára vonatkozó környezeti hatásairól – a nyersanyag-kitermeléstől egészen a felhasználást követő újrahasznosításig. Az EPD különösen fontos eszköz az értékalapú beruházások során, ahol egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az ESG-szempontok.

Az átlátható, hiteles környezeti adatok biztosítása a tervezők és beruházók munkáját is segíti. A vállalat célja, hogy termékei teljes életciklusára vonatkozóan mérhető és összehasonlítható információt nyújtson, ennek eleme, hogy folyamatosan bővítik a Környezetvédelmi Terméknyilatkozattal rendelkező termékek körét és olyan új alapanyagokkal dolgoznak, mint az újrahasznosított acél. A 75 százalékban újrahasznosított acélból készült légcsatornák alkalmazásával például akár 62 százalékkal is csökkenthető a beépített termékekből származó karbonkibocsátás. Ez nemcsak a környezeti terhelés szempontjából előnyös, hanem hozzájárulhat az olyan nemzetközi épületminősítések megszerzéséhez is, mint a LEED vagy a BREEAM.

„A Lindab számára az EPD publikálása nem csupán egy újabb tanúsítvány, hanem stratégiai jelentőségű lépés a fenntarthatósági törekvéseink mentén. Az építési ágazat a globális CO₂-kibocsátás közel 40%-áért felel, így meggyőződésünk, hogy nekünk, gyártóknak is kulcsszerepünk van a klímaváltozás hatásainak csökkentésében” – emelte ki Csipszer Zoltán, a Lindab Kft. ügyvezető igazgatója.

