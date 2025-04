Lakásban és részvényben is gondolkodik? Itt egy jó megoldás!

A SunDell tőzsdén is jelen lévő cégként lehetőséget kínál arra, hogy a vállalat részvényét megvásárolva bárki kisebb összeggel is beszállhasson a hazai ingatlanpiacba. A cég vagyonának legnagyobb része ingatlanokban, ingatlanfejlesztésekben allokálódik. A SZIT-státuszú vállalat lehetőséget nyújt bizonyos adóelőnyök érvényesítésére, illetve a befektetők számára az is vonzó lehet, hogy a SZIT-ek komoly osztalékot fizethetnek - mondta el Uzsoki Máté , a SunDell résztulajdonosa és operatív vezetője. Hozzátette, hogy a projektjeik legnagyobb része a XIV. kerületben található. A kisebb lakásoktól a tágas, exkluzív otthonokig minden elérhető náluk.