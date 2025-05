Ne reménykedjünk a lakásárak csökkenésében – megtették tétjeiket a szakértők

Portfolio 2025. május 20. 09:43

Annak ellenére, hogy lecsengett a lakáspiaci boom első hulláma, továbbra is erős kereslet, szűk kínálat és magas árak jellemzik az ingatlanpiacot – írja a Zenga ingatlanportál közleménye. Ám nagyon bizonytalan, hogy a trend jövőre is kitart-e, mindenesetre árcsökkenést így sem várnak a szakemberek. Az újlakáspiacon a kínálathiány is mérséklődik.