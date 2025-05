Felforgatja az ingatlanpiacot az önazonossági törvény, a bankok már elkezdték árazni a bizonytalanságot

A tervek szerint július 1-jén életbe lépő önazonossági törvényjavaslat már most változásokat indított el a hazai ingatlanpiacon. A szabályozás különösen az agglomerációs településeken, valamint a kiemelt nyaralóövezetekben, a Balaton és a Velencei-tó környékén okozott árakban és keresletben is fordulatot - számolt be a Duna House, amely erről a helyi viszonyokat jól ismerő ingatlanszakértőket is megkérdezte.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!

Bánáti András, a Duna House siófoki franchise partnere úgy véli, a tervezett szabályozás egyértelműen árcsökkentő hatású lehet: „A vevők visszariadhatnak a vásárlástól a szabályozással járó további bizonytalan költségek és korlátozások miatt. Ez megnehezíti az eladók számára az értékesítést, és így potenciálisan alacsonyabb árakat is eredményezhet” – fogalmazott. Különösen azok a települések lehetnek érintettek, ahol már most is túlterhelt az infrastruktúra, vagy még látnak lehetőséget az önkormányzati bevételek növelésére. A Velencei-tó térségében egyértelműen ilyen Velence és Gárdony, de olyan településeket is találunk, ahol például több utcában még mindig nincs kiépített vízhálózat, és már eddig is korlátozták az új építési engedélyek kiadását. Árpási László, a Duna House soproni irodájának vezetője más aspektusból közelíti meg a témát. Szerinte a legnagyobb gondot a jogbizonytalanság okozhatja: „A bankok tulajdonképpen már most beárazzák a bizonytalanságot:

több településen szigorúbb feltételekkel adnak csak hitelt, vagy el is utasítják a hitelezést.

Ez visszavetheti a forgalmat, különösen a kisebb településeken” – mondta. A tervezet szerint az önkormányzatok rendeletben határozhatják meg a kívánatos lakosságszámot, és különféle korlátozó eszközöket is bevezethetnek, így például a lakcím létesítésének feltételhez kötését, az elővásárlási jogot vagy akár a betelepülési adót. A szabályozás elsőként azokat a térségeket érintheti, ahol a népesség az utóbbi években dinamikusan nőtt, vagy a helyi infrastruktúra már most is feszített.

Ilyen példáulDunakeszi, Szigetszentmiklós, Tihany és Fertőd.

Az ingatlanpiac résztvevőinek, különösen a befektetőknek és fejlesztőknek július 1-jét követően érdemes lesz még szorosabb figyelemmel kísérniük az ingatlan- és hitelpiaccal kapcsolatos hiteles adatközléseket, emellett pedig természetesen az egyes önkormányzatok lépéseit is, mivel a szabályozások településenként jelentősen eltérőek lehetnek. Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese szerint a piac stabilitásának megőrzéséhez ekkora horderejű szabályozás előtt elengedhetetlen lenne a széles körű szakmai egyeztetés a hitel- és ingatlanpiaci szereplőkkel. Mint mondta: „Az ingatlanpiac rendkívül érzékenyen reagál a bizonytalanságokra, és ez senkinek sem érdeke. Különösen akkor, ha a magyar családok legnagyobb vagyontárgyáról van szó.”

Címlapkép forrása: Duna House

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ