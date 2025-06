Euroconstruct: 2027-re állhat talpra az építőipar

Az Euroconstruct szerint 2027-re állhat talpra az európai építési piac a tavalyi visszaesés után.

Az Euroconstruct új előrejelzését a szervezet 99. konferenciáján mutatták be június 6-án Varsóban. Az idei évtől kezdődően a negatív trend megfordulhat, és az európai építési piac növekedési pályára állhat 2027-ig, bár az ukrajnai háborúval és az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is nagy - olvasható a független, piaci szereplők által működtetett építőipari előrejelző hálózat közleményében.

A 2021-2022-es magas növekedést követően az európai építési piac 2023-ban 1,3%-kal csökkent, és a visszaesés 2024-ben is folytatódott. Így a tavalyi év 2020 óta az európai építőipar legrosszabb éve volt.

A 19 Euroconstruct ország építési teljesítménye a becslések szerint 2,1%-kal csökkent 2024-ben,

mely 0,3 százalékponttal kevesebb, mint a fél évvel ezelőtti előrejelzés – közölte

Az ukrajnai háború kitörése miatti inflációs sokk viszont fokozatosan alábbhagy, és az általános gazdasági kilátások is pozitívak. Az infláció csökkenése javította az építőipar finanszírozási feltételeit, mivel a kamatlábak estek, a befektetői hitelképesség nőtt és az uniós beruházási finanszírozás is elindult. Így a lakáskereslet és az infrastrukturális beruházások is nőhetnek a magasabb építési költségek ellenére. Az építési piacot befolyásoló tényezők többsége rövidtávon az építési teljesítmény növekedése felé mutat. Idén az építési teljesítmény bővülhet, igaz, csak 0,3%-kal, míg 2026-2027-ben 2% körüli növekedésre számít az Euroconstruct.

Míg 2022-2024-ben a meglévő állomány felújítása mentette meg a piacot a nagyobb visszaeséstől, 2027-ig az új építés iránti kereslet adhat lendületet. Reálértéken minden építőipari szegmens bővülhet 2025 és 2027 között, bár a várható növekedési ütem várhatóan nem haladja majd meg a 2%-3%-ot. A lakásépítések csökkenő tendenciája idén valószínűleg folytatódni fog, de 2026–2027-ben visszatérhet a növekedés, főleg az új lakásépítésben. Az új nem-lakáscélú szegmens csak kismértékű növekedést könyvelhet majd el a legtöbb európai országban 2025 és 2027 között a lassú belföldi kereslet és a gyenge közfinanszírozás miatt. Arra lehet számítani, hogy a mélyépítés növekedési üteme a következő években is alacsony marad.

Kumulatív kétszámjegyű növekedés 2025-2027-ben hét Euroconstruct országban lehet, melyek közül a legmagasabbak Lengyelország (16,5%), Svédország (15,8%) és Írország (15,2%). Lengyelországban a beruházások és a felújítások kétszámjegyű bűvülése lehet majd a növekedés mozgatórugója, míg Írországban a 2027-re várható magas kumulatív növekedés oka főként az új építések iránti kereslet bővülése lehet.

Az öt legnagyobb Euroconstruct ország közül magas kumulatív növekedés várható Spanyolországban (10,5%) és az Egyesült Királyságban (10,3%), míg Franciaországban csupán 3,7%-os növekedést prognosztizál az Euroconstruct. Jelentős visszaesés várható az olasz építőipari piacon (-5,8%), míg Németországban, Ausztriában és Belgiumban stagnálás jöhet.

Ha a kumulatív növekedés szerint rangsoroljuk az országokat, akkor

Magyarország a középmezőnyben van.

Ugyan a 2025-ös növekedést még minimálisnak gondolja Buildecon, az Euroconstruct magyar tagintézete, 2026-2027-ben már szebb növekedési számokat vár.

