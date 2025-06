Elárulták az építőipar nagyágyúi, mi vár szerintük az ingatlanpiacra

Idén óvatos stabilizálódás jellemzi az ingatlanpiacot, ahol elsősorban a lakásfejlesztéseknél számítanak több megbízásra a piaci szereplők, akik a következő egy-két évben enyhe növekedést várnak az új építéseknél - közölték az MTI által megkérdezett építőipari cégek.

A WING Zrt. az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte, idén óvatos stabilizálódás és fokozatos élénkülés jellemzi a hazai ingatlanpiacot, amelyen egyre inkább előtérbe kerülnek az értékálló, piacvezérelt fejlesztések. A magas kamatkörnyezet és az infláció rövid távon visszafoghatják a beruházási kedvet, ugyanakkor hosszú távon továbbra is erős a kereslet a jó elhelyezkedésű, fenntartható ingatlanok iránt. A vállalat szerint az építőiparban

a legnagyobb kihívást a magas építési költségek és az építőanyagárak változékonysága jelenti,

ami számos piaci szereplőt kivárásra késztet és lassíthatja az új fejlesztések indítását. A WING elmúlt 26 éves története során csaknem 750 milliárd forint értékben valósított meg fejlesztéseket Magyarországon, több mint 1,35 millió négyzetméter épített területtel. A WING minden szegmensben: irodai, ipari, kereskedelmi, lakó- és szállodai ingatlanok területén is aktív.

A Market Építő Zrt. az MTI érdeklődésére közölte,

idén az építőiparban már érezhető a beruházások visszaesése, különösen az ipari és kereskedelmi fejlesztések területén

csökkent az aktivitás. A lakásfejlesztések élénkülése azonban biztató jel, ezen a területen több megbízásra számítanak. Hozzátették, hogy az ágazat egészére vetítve az építőipar teljesítménye idén várhatóan mérsékeltebb lesz, mint a megelőző években. A társaság szerint a magyar építőipar legnagyobb kihívása a hatékonyság alacsony szintje, ezért sokat kell még dolgozni a digitalizáció elterjesztésén, az építési módszerek finomításán és az előregyártásban rejlő lehetőségek kihasználásán. A Market Építő Zrt. - amely a magasépítés szinte minden területén jelen van - az elmúlt három évtizedben csaknem 900 projekt megvalósításában vett részt.

A komplex építőipari szolgáltatásokat nyújtó, 30 éves DVM group azt közölte az MTI-vel, hogy visszafogott építőipari teljesítmény várható 2025-ben. Ezáltal kevesebb lesz a munka, így sokkal nagyobb lesz a verseny, ami már most is érződik,

ugyanannyi piaci szereplő próbálja megtermelni ugyanazt a profitot, kevesebb projektből.

Rámutattak, hogy az építőipar számára továbbra is kihívást jelent a szakképzett munkaerő hiánya, ezen belül pedig a mérnöki pályát is vonzóvá kellene tenni a fiatalok számára. A DVM grouphoz - amely jelen van az irodapiacon, az ipari szegmensben, a szállodaiparban és a lakóingatlan-piacon is - több mint 1,5 millió négyzetméter kivitelezési és tervezési terület kapcsolódik.

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia lakóingatlan-fejlesztő az MTI érdeklődésére közölte, a fővárosi újlakáspiacon a múlt év utolsó három hónapját, illetve az idei év első negyedévét jellemző rendkívül erős, főként befektetői kereslethez képest konszolidálódott a piac, de ez nem jelent visszaesést, csupán a normális kerékvágásba történő visszatérést. Továbbra is úgy látják, kedvezőek a piaci körülmények.

Tavaly Budapesten csaknem 7400 új lakást értékesítettek a fejlesztők, idén ennél többel lehet számolni.

Hozzátették, hogy az árak is tovább emelkedtek, de valójában ez is inkább korrekció, hiszen az elmúlt két évben az árnövekedés mértéke a fogyasztói inflációnál alacsonyabb volt. Ezzel a változással így mostanra többé-kevésbé reálértéken számítva is "egyenesbe jöttek" a lakásárak, az új és a használt piacon egyaránt. A Futureal-csoportot Európa 20 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartják számon. Indulása óta több mint 240 ingatlanfejlesztési projektet jegyez, több mint 6 milliárd euró értékben, több mint 4 millió négyzetméteren.

Potos János, a döntően falazóelemeket gyártó Wienerberger Zrt. kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja az MTI-nek küldött kommentárjában ismertette, hogy az új építések területén a következő 1-2 évben stagnálásra vagy enyhe növekedésre számítanak. A szakember szerint az ágazat számára az egyik legfontosabb kihívás, hogy évtizedes távlatokban

egyre nehezebb lesz az új generációknak vonzóvá tenni az építőipar több területére jellemző nehéz fizikai munkát.

Emellett a beruházók keresik az egyre egyszerűbb, gyorsabb és kiszámíthatóbb kivitelezési megoldásokat. A Wienerberger ezért fejlesztette ki a WLTR elnevezésű falazórobotot, amely képes akár egy ötfős kőműves brigád munkájának megfelelő kapacitással falazni.

Markovich Béla, a leginkább a szigetelőanyagairól ismert Mapei Kft. ügyvezetője az MTI érdeklődésére közölte, arra számítanak, hogy a lakosság felbátorodik, és az államkötvények kamatainak egy része az építőipari kivitelezésbe és felújításba vándorol. Úgy gondolja, hogy

a következő fél évben minimális növekedés várható, főleg a lakásfelújítások területén.

Ezt a megújult két épületfelújítási program is segíteni fogja. A szakember szerint az építőipari kivitelezőknek és kereskedőknek a legnagyobb kihívás az árverseny. Ezen felül a kivitelezők körében további problémát jelent a teljesítési határidők betartása. Erre, valamint az ágazat számára nehézséget okozó munkaerőhiányra is megoldást jelenthet a munkatársak folyamatos képzése és a termelést közvetlenül nem támogató költségek visszaszorítása.

