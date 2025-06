Két új Regus iroda nyílt Budapesten

A világ legnagyobb hibrid munkahely-platformja, az International Workplace Group (IWG) két új Regus irodát nyitott Budapesten, válaszul a rugalmas munkavégzés iránti növekvő keresletre - közölte a szervezet.

Az új irodák

a Paulay utca 52. szám alatt (ez látható címlapképünkön) és a Madarász Office Parkban találhatók,

mindkettő teljes körű szolgáltatásokkal rendelkező rugalmas munkatereket kínál. A bővítés az IWG globális terjeszkedésének része, miután 2024-ben rekord bevételt és nyereséget ért el, valamint 899 új központot nyitott világszerte.

A februárban megnyílt Paulay utcai Regus központ Budapest belvárosában, a VI. kerületben található, kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal. Az iroda 25 teljesen felszerelt privát irodát, közösségi munkatereket és professzionálisan kialakított tárgyalókat kínál 1014 négyzetméteren, három emeleten, tágas teraszokkal és parkolási lehetőséggel.

Az áprilisban átadott Madarász Office Park-beli Regus központ a XIII. kerület egyik dinamikus üzleti negyedében található. Az új helyszín 36 privát irodával, közösségi munkaterekkel, tárgyalókkal és telefonos fülkékkel rendelkezik. Emellett két konyha, társalgó és pihenőterület, valamint parkolási lehetőségek is a bérlők rendelkezésére állnak.

Az IWG "Design Your Own Office" szolgáltatása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy teljesen saját igényeikre szabják munkaterüket. Az épületek tulajdonosai az IWG platformjába fektettek be, hogy maximalizálják ingatlanaik megtérülését, kihasználva a hibrid munkavégzés iránti gyorsan növekvő keresletet.

Kutatások szerint a rugalmas munkavégzés számos előnyt kínál a munkavállalók számára, beleértve a jobb munka-magánélet egyensúlyt, a pénzügyi megtakarításokat és az egészségügyi előnyöket. A munkáltatók szintén profitálnak a hibrid modellekből a megnövekedett termelékenység, költségmegtakarítás és a hatékonyabb, elkötelezettebb munkaerő révén.

Az előrejelzések szerint 2030-ra a kereskedelmi ingatlanok 30%-a rugalmas munkaterületként fog működni.

A hibrid munkavégzés jelentős költségcsökkentést kínál a vállalatoknak, átlagosan 11 000 dolláros megtakarítást munkavállalónként.

Az IWG a hibrid munkavégzés globális vezetője, több mint 120 országban több ezer helyszínnel, amelyeket a tagok az IWG alkalmazáson keresztül érhetnek el. A vállalat ügyfélkörébe a Fortune 500 vállalatok 83%-a tartozik.