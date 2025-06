MBH: egyre sürgetőbb a budapesti társasházak energetikai korszerűsítése

Portfolio 2025. június 18. 10:45

Az energiahatékonyság nemcsak a rezsiköltséget befolyásolja, hanem a lakások piaci értékét és a hitelképességet is jelentősen meghatározhatja – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből. Az MBH Index szakértői kiemelték, hogy a korszerűsítés nemcsak gazdasági, hanem fenntarthatósági kérdés is, hisz a változó energiaárak mellett a felújítások esetében is egyre nagyobb szerepet kap a megújuló zöld energetikai megoldások alkalmazása. A budapesti társasházak jelentős része szorul felújításra, a panellakások pedig a kedvező adottságaik miatt a zöld lakáspiaci programok főszereplői lehetnek. A szakértők szerint az állam mellett a felelős hitelintézeteknek ebben is vezető szerepet kell vállalniuk, nemcsak a megtakarítási és hitelezési piacot tekintve, hanem a szemléletformálásban is.