Lakáspiac: a vidéki téglaházaknál lehet a legtöbbet alkudni

Portfolio 2025. június 24. 10:01

A tavaszi és nyári hónapokban budapesti panellakásoknál mindössze 1-2%-os az átlagos árengedmény, és a vidékieknél is csupán 3% körüli. Ezzel szemben vidéki téglaépítésű családi házaknál továbbra is előfordulhatnak akár 6-8%-os alkuk is - közölte a Duna House.