Tiborcz István megvette a Marriott Hotelt

Tulajdonost váltott a Budapest Marriott Hotel, miután a CPI Europe egy nyílt, nemzetközi tender keretében értékesítette a szállodát tulajdonló céget a BDPST Group és a Gránit Alapkezelő által kezelt Diorit Magántőkealap szakmai konzorciumának. Az új pénzügyi és szakmai befektetők célja a szálloda további sikeres működtetése és a szolgáltatási színvonalának emelése, valamint a cégcsoport további egységeivel való szinergiák kihasználása – közölte a BDPST és a Gránit Alapkezelő.

A tranzakció keretében a Budapest Marriott Hotelt tulajdonló Duna Szálloda Zrt.-t a BDPST Group által alapított BDPST Corso Béta Kft. és a Gránit Alapkezelő által kezelt Diorit magántőkealap projektcége, a Liberty Beta Corso Kft. veszi meg közösen. A tranzakció teljesülése a szokásos zárási feltételekhez, többek között a hatósági jóváhagyásokhoz kötött. A szálloda a tulajdonosváltást követően is a Marriott International üzemeltetésében működik tovább.

„A BDPST Group folyamatosan mérlegeli a befektetési lehetőségeket itthon és a régióban egyaránt. A Budapest Marriott Hotel értékesítése kapcsán megkeresték a társaságunkat, és mivel a hotel illeszkedik a budapesti szállodapiaci elképzeléseinkbe, végül az ajánlatadás mellett döntöttünk. Ez az egyik legjobb adottságú hotel a városban, komoly potenciált látunk a működtetésében, amely nem mellékesen csoport szintű szinergiákra ad lehetőséget a többi belvárosi egységünkkel. Szakmai és pénzügyi befektetőként azon dolgozunk majd, hogy hosszú távon is sikeresen működjön a jövőben a Budapest Marriott Hotel” – mondta Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa. Hozzátette: a Budapest arculatát is meghatározó szálloda jövőbeli sikere a teljes belváros számára pozitív hatással bír gazdasági és turisztikai szempontból is.

„A Gránit Alapkezelő számára mindig elsődleges szempont az általa kezelt alapok esetében, hogy perspektivikus, a befektetők számára hosszú távú üzleti értéket teremtő projektbe fektessen. Ennél a tranzakciónál is ez történt: a Budapest Marriott Hotel a főváros turizmusának évtizedek óta emblematikus szállodája, amely Budapest top lokációjában található, és stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, miközben páratlan adottságainak köszönhetően nagy lehetőségek is rejlenek benne" – hangsúlyozta Mikesy Álmos, a vevőt képviselő Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció létrejötte nem meglepetés, a szektorban régóta beszédtéma volt a lehetséges üzlet (korábban itt írtunk róla), ugyanakkor egy szálloda-adásvétel több hónapot vesz igénybe, a jelek szerint most ért a végéhez a lebonyolítás folyamata. A CPI Property Group döntése is beleillik a megelőző időszakban alkalmazott stratégiába, a csoport Magyarországon főként eladóként van jelen az ingatlanpiacon. A CPI Radovan Vitek cseh milliárdos tulajdonában áll és az egyik legnagyobb ingatlantulajdonos a magyar piacon. Piaci információk szerint euróban 9 számjegyű volt a tranzakció értéke, a Marriott Hotel még több éves üzemeltetési szerződéssel rendelkezik.

A belvárosban Tiborcz István több szállodát birtokol, például övé a Dorothea Hotel és a felújítás alatt álló Sofitel is, így valószínűleg felléphetnek stratégiai és működési szinergiák is.

