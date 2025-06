Borsos áron is gyorsan elkapkodják a vevők a minilakásokat

Portfolio 2025. június 26. 10:39

A minilakások iránt 2025-ben is élénk a kereslet, különösen a fővárosban és a nagyvárosokban. Ezek a kisebb alapterületű ingatlanok rendkívül keresettek, elsősorban befektetési célból, és az értékesítési idejük is jelentősen rövidebb a nagyobb ingatlanokénál – számolt be a Duna House.