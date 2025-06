Új nyaralási forma hódít a magyarok körében

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

A luxuskempingezés koncepciója nem újkeletű, de hazánkban az utóbbi tíz évben vált igazán népszerűvé. A koronavírus-járvány idején bevezetett utazási korlátozások felerősítették az igényt az elkülönült, privát használatú szálláshelyek iránt. A vendégek olyan természetközeli élményekre vágynak, ahol nem kell lemondaniuk a kényelmi szolgáltatásokról, mint a minőségi ágy, saját fürdőszoba vagy akár jakuzzi. A kínálatban ma már megtalálhatók design sátrak, üvegbuborékok, faházak és tóparti minimálbungalók is, amelyek a magasabb árak ellenére gyakran hónapokkal előre betelnek.

A jurta, mint tradicionális nomád szálláshely, új szerepet kapott a modern ökoturizmusban. Egyre több vidéki vállalkozó létesít jurtaparkokat, főként a Balaton-felvidéken, az Őrségben és a Mátra környékén. Ezeken a helyeken a vendégek nemcsak szállást kapnak, hanem egy autentikus magyar életérzést is megtapasztalhatnak. A jurták kör alakú tere, természetes anyagai, a környező csend és a digitális világtól való elszakadás lehetősége sokak számára felbecsülhetetlen értékű nyaralási élményt nyújt.

Az utazási szakértők megfigyelései szerint a turisták egyre inkább keresik a környezetbarát megoldásokat. Mind a glamping létesítmények, mind a jurta szállások gyakran helyi alapanyagokból készülnek és alacsony ökológiai lábnyommal rendelkeznek. A tartalomgyártók arra is rámutatnak, hogy a szállás minősége mellett egyre fontosabbá válik az Instagram vagy TikTok platformokon jól bemutatható vizuális élmény, amit ezek a különleges szállásformák tökéletesen biztosítanak.

Egy jurta vagy glamping egység létrehozása a tervezéstől a kivitelezésig 3-8 millió forintos beruházást igényel.

Egy jó helyen lévő, igényesen kialakított szálláshely azonban éjszakánként 15-25 ezer forintért is kiadható, akár 150-180 napos szezonnal számolva. Így a befektetés 2-3 év alatt megtérülhet, különösen vonzó turisztikai régióban, jól célzott marketinggel a belföldi vendégkör számára.

Kisgyörgy Borbála, a Kempingszövetség elnöke elmondta: "Az ilyen szálláshelyek telepítése költségtakarékos, gyors és újszerű. A fenntartása is anyagilag tűrhető. Tehát nem igényel nagyon nagy befektetéseket, és az is nagyon fontos, hogy mindezek leginkább olyan helyen terjedtek el, ahol a természetközelség van, azok az emberek, akik itt nyaralnak, elvonulhatnak egy kicsit, vagyis

maximális csendes élményben van részük.

A szakember hozzátette, hogy a hagyományos szálláshelyekhez képest körülbelül 30 százalékkal alacsonyabb áron kínálják a glamping és jurta szállásokat, bár prémium kategóriás megoldások is léteznek.

a foglalások jellemzően 3-5 napos időtartamra szólnak, ami megegyezik a más szállástípusoknál tapasztalt tendenciákkal.

A Kempingszövetség elnöke szerint ezek a szállásformák 2015 után kezdtek elterjedni Magyarországon. "A jurtáknál is például, megtalálhatóak a lehető legegyszerűbbek, amik a mongol mintára készülnek. Szintén fontos, hogy egy kicsikét hűen az eredetihez, keleti bejárattal és autentikus belső berendezéssel rendelkeznek. A jurtáknál észrevehető, hogy a kényelemre is odafigyelnek. Vannak, ahol felosztják a jurták belső területét: már vizes rész is van, de még konyhával is fel van szerelve. Óriási választék van belőlük, ez is az oka, hogy egyre népszerűbbek" – fogalmazott.

