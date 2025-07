Szegeden nyitotta első regionális irodáját a CBRE

Szegeden nyitotta meg első regionális irodáját a világ vezető kereskedelmi ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE - közölte a cég.

Az iroda megnyitóján kiemelték, hogy a dél-alföldi térség – különösen Szeged – kiemelkedő potenciált kínál az ipari és logisztikai szektor számára, melynek teljes hazai állománya már meghaladja az 5 millió négyzetmétert, és továbbra is folyamatosan bővül. Szeged környékén számos beruházás zajlik vagy áll előkészítés alatt, ami a befektetői bizalom erősödését mutatja. A régió emellett egyre vonzóbb célpont az üzleti szolgáltató központok (SSC-k) számára is, amit az erős egyetemi háttér, a nyelveket jól beszélő, képzett munkaerő és a versenyképes bérszínvonal együttesen alapoz meg. Mindemellett a város irodapiaca is dinamikusan fejlődik: egyre több modern irodatér áll rendelkezésre, ami ideális környezetet teremt további nagyvállalati és befektetői terjeszkedéshez.

Nem csupán az üzleti ingatlanpiac aktív, Szegeden a lakások iránti kereslet is kifejezetten élénk. Az újépítésű lakóingatlanok ára stabil emelkedést mutat, miközben a használt lakások piaca is pezseg. 2020 óta több felső kategóriás hotel nyílt meg a régióban, és további fejlesztések is zajlanak, ami egyértelműen a turisztikai kereslet folyamatos erősödését jelzi.

„Számunkra kiemelten fontos üzenet, hogy egy olyan globális szereplő, mint a CBRE éppen Szegedet választotta regionális központjául. Ez is azt mutatja, hogy városunk nyitott, fejlődő és vonzó helyszín a nemzetközi üzleti élet számára, ami további beruházások és munkahelyek számára is kedvező kilátásokat teremt” – fogalmazott Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere.

