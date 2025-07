Indul az egyetemista bérlők rohama – őrültek háza jön az albérleteknél?

Portfolio 2025. július 10. 13:50

Európában a harmadik legnagyobb drágulást mérték a magyar albérletárakban 2010 és az idei első negyedév között – derül ki az Eurostat adataiból. Pedig még csak most jön a csúcsidőszak, hiszen a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével a következő hetekben fiatalok tömegei kezdik el keresni leendő lakóhelyüket. Az OTP Ingatlanpont elemzése alapján Budapesten kicsit talán fékezett az árak emelkedése, de így is egyértelműen drágább ma egy fővárosi albérlet, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul a kormány most bejelentett kedvezményes hitelprogramja akár ezt a piacot is felforgathatja a következő hónapokban.