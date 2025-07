Berobbant a szállodaipar Magyarországon

Dinamikus fellendülést mutat a budapesti és közép-kelet-európai szállodapiac. A növekedést a turizmus újraindulása hajtja, ami elsősorban a belföldi kereslet újbóli megjelenésével, a nemzetközi utazók visszatérésével és a turisták utazási szokásainak átalakulásával magyarázható. Budapest továbbra is a régió egyik leglátogatottabb célpontja, emellett a befektetői bizalom országszerte erősödik, a szállodai szektor teljesítménye pedig egyre inkább megközelíti a pandémia előtti szintet, állapította meg a CBRE legfrissebb regionális piaci elemzése.

Az idei év első negyedévében a beutazó turisták száma Európában 2%-kal nőtt éves szinten, a közép-kelet-európai régióban pedig ennél magasabb, 8%-os növekedést tapasztaltak.

"Budapesten különösen erős a hétvégi és ünnepi kereslet, emellett az egyre népszerűbb előszezon és utószezon is hozzájárul a látogatószám kiegyenlítéséhez 2025-ben. Fővárosunk már az év végéig elérheti, sőt, meg is haladhatja a 2019-es látogatottsági szintet” – mondta Borbély Gábor, a CBRE közép-európai és magyarországi piacelemzési főigazgatója.

A CBRE felmérése szerint a közép- és délkelet-európai régiókba visszatérő közönség aránya a származási országoktól függően változik. A nyugat-európai országokból – különösen Németországból, Ausztriából és Olaszországból – érkező látogatók száma jelentősen nőtt, csakúgy, mint az Egyesült Királyságból és Franciaországból érkezőké. Kiemelkedő növekedés tapasztalható az Egyesült Államokból érkező turisták körében is, mivel újraindult a hosszú távú utazás. Egy másik feltörekvő trend a Perzsa-öböl menti országokból érkező látogatók számának növekedése, akik egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a prémium és wellness-alapú szállások iránt. A 2024-es adatok szerint a legnagyobb növekedést az USA-ból (+18%), Ausztriából (+17%) és Spanyolországból (+14%) érkezett turistáknál tapasztalták, azonban csökkenés mutatkozott Északkelet-Ázsiából (-43%) és az ázsiai–csendes-óceáni térségből (-33%) érkezők esetében, állapította meg a kutatás.

Erősödő kereslet, pozitív szállodai mutatók

Budapesten az átlagos szállodai kihasználtság

2024-ban elérte a 71%-ot, ami 4 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az ADR (egy napi szobaár) 2024-ben már átlagosan 123 euró körül alakult, míg a RevPAR (egy elérhető szobára jutó bevétel) 22%-kal nőtt 2019-hez képest.

„Budapest szállodapiaca erős évet zárt 2024-ben, és a kereslet további élénkülésével újabb növekedési lehetőségek előtt áll. Évről évre új, minőségi szállodák jelennek meg a piacon, amelyek nemcsak a szállodai átlagárak emelkedéséhez járulnak hozzá, hanem a főváros turisztikai vonzerejét is tovább növelik” – tette hozzá Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója.

A prémium szegmens térnyerése Magyarországon

A teljes magyarországi szállodakapacitás mintegy 60 000 szobát jelent, amelynek jelentős része Budapesten koncentrálódik. A prémium kategória súlya egyre nő: a négycsillagos szállodák aránya már meghaladja az 50%-ot, az ötcsillagos kínálat pedig leginkább Budapest belvárosában bővül, különösen a műemléki épületek átalakítása formájában. Az ország többi részében leginkább a háromcsillagos kínálat dominál, de a kereslet régiós szinten is fokozatosan a magasabb kategóriák felé tolódik el. Az utazási szokások átalakulásával egyre nagyobb kereslet mutatkozik olyan szálláshelyek iránt, amelyek hosszabb távú tartózkodásra is megfelelőek. Ennek következtében várhatóan tovább bővül az apartmanhotelek jelenléte, különösen Budapesten.

Beruházások élénkülése – Magyarország vezető szerepben

Tavaly a teljes magyarországi szállodapiacon 15%-kal nőtt a befektetési volumen éves szinten. A közép-kelet-európai régióban regisztrált 417 millió euró értékű szállodai tranzakcióból Budapest is jelentős részt vállalt, leginkább a meglévő városi szállodák értékesítése és további új fejlesztések formájában.

„Befektetői szempontból Budapest kiemelkedik a régióból, folyamatosan növekvő kereslet, fejlett infrastruktúra és növekvő átlagár jellemzi. Jelen pillanatban közel két tucat új szállodai projekt áll előkészítési vagy építési fázisban, ezek nagy része már működő szálloda vagy egyéb funkciójú ingatlanok átalakításával valósul meg” – hangsúlyozta a tanácsadó.

Derűs kilátások

A gazdasági nehézségek, valamint a geopolitikai kockázatok ellenére a turisztikai szektor továbbra is a magyar gazdaság egyik húzóágazata, amit a folyamatosan növekvő reptéri utasforgalom, valamint a folyamatban lévő szállodafejlesztések is igazolnak. Egyre gyakoribbak az olyan vegyes funkciójú ingatlanfejlesztések is, ahol az iroda- vagy lakásfejlesztés mellett szállodafunkció is helyet kap.

Budapest szállodaipara erős alapokkal rendelkezik, amit a folyamatosan növekvő kereslet és a szobaárak, valamint a kihasználtság növelésének képessége is alátámaszt. Ezek a dinamikák kedvező feltételeket teremtenek a piac további bővüléséhez, és hangsúlyozzák a város vonzerejét, mint kiemelkedő célpontot a szállodai befektetések számára

– összegezte Csörget Balázs.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images