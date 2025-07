Szép csendben elfogynak az építőipari szakemberek Magyarországon

Évről-évre növekszik az építőipari szakmák valamelyikét választó diákok száma. Ezzel együtt még mindig többen mennek nyugdíjba az építőipari szakmunkások közül, mint ahány végzős tanuló áll munkába. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) az építőipari szakmát választók létszámának bővítéséhez a tagszervezetei által kínált pályaorientációs programok, valamint a szövetség pályaorientációs kisfilmjei révén szeretne hozzájárulni, emelte ki Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Az ÉVOSZ ezévi súlyponti feladatai közé tartozik az építésgazdaság szakképzésének ügye is. Az építőipari cégek munkaerő-ellátása, a munkaerő utánpótlása évek óta kiemelt szerepet játszik az ÉVOSZ pályaorientációs tevékenységében.

A szövetség pályaorientációs tevékenységének fő célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diákoknak saját tapasztalatok, saját élmények megszerzésével, de mégis rendhagyó módon lehetőséget nyújtsanak a pályaválasztáshoz.

A „rendhagyó mód” pedig azt jelenti, hogy az

ÉVOSZ a tagszervezetei által megvalósított építmények meglátogatásának lehetőségét kínálja fel az ország valamennyi általános iskolájának.

E látogatások alkalmával a tagszervezetek szakmai vezetéssel való bejárást tesznek lehetővé a diákok számára.

A 2024/2025. tanévben a szakképző iskolákban az összes nappali oktatásban részesülő szakmunkás tanuló-létszám 50 564 fő volt, melyekben a műszaki, ipari és építőipari képzések részaránya továbbra is meghatározó (51%). Ezen belül a legtöbben hegesztőnek és villanyszerelőnek tanulnak.

Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-Moson-Sopron vármegyében a leggyakrabban választott építőipari szakmák a szobafestő-mázoló és a kőműves szakma, melyet csak a magasépítő technikusképzést választók száma előz meg.

Az építőipari szakmunkások iránt állandó a kereslet, melyet a kormányprogramok által generált lakossági építési, felújítási programok is rendre növelnek, hangsúlyozza Koji László ÉVOSZ elnök.

Évente mintegy 20.000 nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakmunkás éri el a nyugdíjkorhatárt, akiknek jelentős része be is fejezi aktív munkás tevékenységét. Az iskolarendszerben végzettekkel továbbra sem megoldott a pótlásuk, ezért is fontos, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) az elmúlt 2024/2025. tanévben is folytatta építőipari pályaorientációját.

Ennek érdekében az ÉVOSZ tagszervezetei közül, az ország különböző pontjáról több mint 50 vállalkozás jelentkezett megvalósult létesítményeik szakmai bemutatására a 7. illetve a 8 osztályos általános iskolai tanulók részére, melyet mintegy 100 tanintézet tanulói látogattak meg. A személyes tapasztalatokon túl az ÉVOSZ pályaorientációs animációs kisfilmjei is segítik mind a szülők, mind pedig a tanulók építőipari szakmacsoporti választását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images