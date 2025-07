Államadósságot csökkent a kormány az ingatlanvagyon eladásával

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jelentős állami ingatlanportfóliót hirdetett meg eladásra , melyekért laáértesülések szerint a BDPST Group is ringbe szállhat, ám ezt Tiborcz István cégcsoportja később cáfolta . Most az NGM is megszólalt a korábbi minisztériumi épületek, illetve a Magyar Államkincstár épületének eladásáról.