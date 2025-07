Újabb nagy neveket jelentett be a Blahán nyíló gasztropiac

Portfolio 2025. július 29. 10:24

Tizenegy gasztronómiai egységnek ad otthont a még idén megnyíló Time Out Market Budapest a fővárosi Blaha Lujza téren található, ikonikus Corvin Palace első emeletén. Most újabb szereplőket jelentettek be: a CANTEEN by Pesti István, a Casa Christa, a Bigfish, a Tuning Burger és a Wines of Hungary is csatlakozik a helyi kínálathoz.