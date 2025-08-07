Az albérlők lesznek az Otthon Start legnagyobb nyertesei? Havi 43 ezer forinttal is csökkenhet a lakbérük

A program célcsoportjába tartozó fiatalok közül jelenleg sokan albérletben élnek. Ha ők a támogatást felhasználva ingatlantulajdonhoz jutnak, azzal a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálat alapú modellszámítás szerint, ha a budapesti bérlői háztartások 10%-a, mintegy 20 ezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, akkor
a bérleti díjak középtávon akár 16-17%-kal is csökkenhetnek. Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi albérlet esetében akár 40-43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek.
Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők, egyebek mellett az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége is befolyásolják, de az irány egyértelmű.
Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon Start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat
– vélekedett Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A cég friss adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra. Aki pedig kiadásra vásárol, nemcsak a hitel feltételeivel, hanem a célpiac bérlői igényeivel is jól kell, hogy kalkuláljon. Egy túl nagy, elhelyezkedése vagy állapota miatt nehezebben kiadható lakás hosszabb üresjáratot, alacsonyabb megtérülést és így magasabb kockázatot jelenthet. Még támogatott hitel mellett is.
„A szeptemberi tanévkezdés rövid távon várhatóan ismét bérlői hullámot hoz, de a közép távú kilátások szerint az Otthon Start a bérleti szegmens újraárazását is elindíthatja. Ehhez pedig a befektetőknek is alkalmazkodniuk kell majd” – tette hozzá Szegő Péter.
