Felújítják a temesvári Hunyadi-kastélyt, olyan lesz, mint újkorában

A bánsági város egyik leglátványosabb épülete korábban a Bánsági Múzeumnak adott otthont, azonban leromlott állapota miatt évek óta zárva van. Felújítása húsz éve várat magát, és nem ígérkezik egyszerűnek, a középkori épületnél ugyanis statikai problémákat is észleltek.
Alfred Simonis megyei elnök Facebook-oldalán közölte: a most kezdődő felújítás lesz a legátfogóbb helyreállítási munkálat az épület történetében, ennek során - a tervek szerint - eredeti állapotában állítják helyre.
A restaurálási és állagmegőrzési munkálatokat mintegy 150 millió lejből (29,5 millió euró) valósítják meg, a munka a jelenlegi számítások szerint három évig tart.
A finanszírozás korábbi sajtóbeszámolók szerint négy különböző forrásból érkezik: az Országos Helyreállítási Terv (PNRR), a földrengésveszélyes épületek felújítására szánt alap, egy román-magyar határmenti együttműködési projekt és a megyei önkormányzat támogatása révén újulhat meg a történelmi épület.
A megyei elnök közlése szerint a beavatkozás keretében meg kell erősíteni a négy sarokbástyás épület tartószerkezetét és az alapokat, ki kell szárítani és megerősíteni a falakat, majd következnek a kisebb munkálatok. A felújított épület a Bánsági Múzeumnak ad majd otthont.
A Temesvár központjában található Hunyadi-kastély elődjét Károly Róbert magyar király építtette. Hunyadi János temesi ispánként megerősíttette és rezidenciaként használta az épületet, amely Mátyás király haláláig családi tulajdonban maradt.
A várat az 1552-es oszmán ostrom során lerombolták, az oszmán megszállás alóli felszabadulás után, 1727 körül tüzérségi laktanya épült helyén. Az 1848-as forradalom károkat okozott benne, így 1856-ban eklektikus stílusban újjáépítettek. Magas neogótikus ablakokat és más, a hajdani erődítményre emlékeztető elemeket építettek be. Helyreállítása a költségek magas volta miatt váratott magára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
