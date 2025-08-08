  • Megjelenítés
Magyar vezetőkkel erősít a GTC
Ingatlan

Magyar vezetőkkel erősít a GTC

Portfolio
A GTC, a közép-kelet-európai kereskedelmi ingatlanpiac jelentős befektetője és fejlesztője három új tagot nevezett ki igazgatóságába. Jacek Bagiński, Országh Mihály és Rencz Botond széleskörű tapasztalattal rendelkeznek az ingatlan, pénzügy és tanácsadói szektorokban - áll a Property Forumon.

Az újonnan kinevezett vezetők Małgorzata Czaplicka mellett fognak dolgozni, aki május vége óta vezeti az igazgatóságot.

  • Rencz Botond, aki közel 30 évet töltött az E&Y-nál és az Arthur Andersennél, augusztus 11-től a vállalat fenntarthatósági vezetője (Chief Business Sustainability Officer) lesz. Magyarországi vezérigazgatóként és regionális vezetőként az EY több közép-európai országban folytatott tevékenységét felügyelte.
  • Országh Mihály szeptember 2-től vállalati pénzügyi igazgatóként (Chief Corporate Finance Officer) csatlakozik a GTC-hez, miután 28 évet töltött a K&H Banknál, ahol legutóbb a Specializált Pénzügyi Szolgáltatások és Pénzpiaci Igazgatóság vezetője volt. Felelősségi körébe tartozott a kereskedelmi ingatlanok, megújuló energia és infrastruktúra projektek finanszírozása.
  • Jacek Bagiński, 30 éves pénzügyi tapasztalattal rendelkező szakember, pénzügyi igazgatóként (CFO) csatlakozik a céghez szeptember 8-tól. Korábban az EPP NV, Lengyelország legnagyobb bevásárlóközpont-tulajdonosának igazgatósági tagja és pénzügyi igazgatója volt. Emellett hasonló pozíciókat töltött be az Empik Media & Fashion cégnél, valamint más, a Varsói Értéktőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóságában is szerepelt.

A vállalat a távozó igazgatósági tagoknak, Farkas Zsoltnak, és a Gosztonyi Balázsnak megköszönte munkáját.

A GTC jelenleg 44 ingatlant kezel, összesen 727 000 négyzetméternyi bérelhető területtel. A vállalat eddig 82 irodaházat és bevásárlóközpontot fejlesztett, összesen 1,4 millió négyzetméter területtel. 2024 óta a cég közel 5200 németországi lakóingatlan tulajdonosa is. Emellett a GTC jelenleg több mint 65 000 négyzetméternyi kereskedelmi területet fejleszt öt projektben, és rendelkezik jövőbeli fejlesztésekre alkalmas telkekkel is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-180719828-ajtó-építészet-épület-középület-műemlék-szobor-tégla-templom-zászló
Ingatlan
Felújítják a temesvári Hunyadi-kastélyt, olyan lesz, mint újkorában
Pénzcentrum
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility