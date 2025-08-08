Magyar vezetőkkel erősít a GTC

Az újonnan kinevezett vezetők Małgorzata Czaplicka mellett fognak dolgozni, aki május vége óta vezeti az igazgatóságot.
- Rencz Botond, aki közel 30 évet töltött az E&Y-nál és az Arthur Andersennél, augusztus 11-től a vállalat fenntarthatósági vezetője (Chief Business Sustainability Officer) lesz. Magyarországi vezérigazgatóként és regionális vezetőként az EY több közép-európai országban folytatott tevékenységét felügyelte.
- Országh Mihály szeptember 2-től vállalati pénzügyi igazgatóként (Chief Corporate Finance Officer) csatlakozik a GTC-hez, miután 28 évet töltött a K&H Banknál, ahol legutóbb a Specializált Pénzügyi Szolgáltatások és Pénzpiaci Igazgatóság vezetője volt. Felelősségi körébe tartozott a kereskedelmi ingatlanok, megújuló energia és infrastruktúra projektek finanszírozása.
- Jacek Bagiński, 30 éves pénzügyi tapasztalattal rendelkező szakember, pénzügyi igazgatóként (CFO) csatlakozik a céghez szeptember 8-tól. Korábban az EPP NV, Lengyelország legnagyobb bevásárlóközpont-tulajdonosának igazgatósági tagja és pénzügyi igazgatója volt. Emellett hasonló pozíciókat töltött be az Empik Media & Fashion cégnél, valamint más, a Varsói Értéktőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóságában is szerepelt.
A vállalat a távozó igazgatósági tagoknak, Farkas Zsoltnak, és a Gosztonyi Balázsnak megköszönte munkáját.
A GTC jelenleg 44 ingatlant kezel, összesen 727 000 négyzetméternyi bérelhető területtel. A vállalat eddig 82 irodaházat és bevásárlóközpontot fejlesztett, összesen 1,4 millió négyzetméter területtel. 2024 óta a cég közel 5200 németországi lakóingatlan tulajdonosa is. Emellett a GTC jelenleg több mint 65 000 négyzetméternyi kereskedelmi területet fejleszt öt projektben, és rendelkezik jövőbeli fejlesztésekre alkalmas telkekkel is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
