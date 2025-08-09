  • Megjelenítés
Lakáskatasztrófa érik a piramisok árnyékában: a bérleti díjak hétszeresére nőhetnek, tömegek maradhatnak fedél nélkül
Egyiptomban egy új törvény megszünteti a több generáción átörökíthető, rendkívül alacsony díjú „régi bérleti” szerződéseket, amelyek évtizedek óta több mint egymillió háztartásnak biztosítottak lakhatást. A változás hét éven belül megszünteti a lakossági, öt éven belül pedig a kereskedelmi és közigazgatási bérleteket, jelentős díjemelésekkel. A lépés az államot is nagy nyertessé teszi, miközben sok bérlő és kisebb vállalkozás a piaci árak és a kilakoltatás veszélyével szembesül – derül ki a Les Echos cikkéből.

Egy új törvény véget vet Egyiptomban az úgynevezett „régi bérleti” rendszernek, amely a múlt század közepétől több generáción átörökíthető, rendkívül alacsony bérleti díjú szerződéseket biztosított.

A mintegy 1,6 millió érintett lakossági szerződés hét éven belül megszűnik, ezalatt jelentős bérletidíj-emelést vezetnek be, három kategóriára bontva a városrészeket.

A kereskedelmi és közigazgatási célú bérleteket öt éven belül szüntetik meg, a több mint 420 ezer üres ingatlant pedig a tulajdonosok visszakapják.

A kormány szerint a lépés célja a bérlő–bérbeadó viszony „újraszabályozása” és a lakhatási válság enyhítése. Az állam maga is a fő nyertesek között van, hiszen a Világbank szerint a régi bérletekhez tartozó lakások 13 százaléka állami tulajdonban van. A Misr Insurance állami cég számos történelmi belvárosi lakást birtokol, ezek 2023 óta az egyiptomi állami vagyonalap kezelésében vannak, privatizációs céllal.

A bérlők számára sokkoló a változás, különösen azoknak, akik évtizedek óta rendkívül alacsony díjért laknak.

Sokan attól tartanak, hogy nem tudják majd megfizetni a piaci árakat, amelyek Kairóban akár havi 7000 egyiptomi fontot (125 eurót) is elérnek.

A 2002-es törvénymódosítás már megszüntette az örökíthetőséget, így a bérlők átlagéletkora magas: kétharmaduk 50 év feletti, harmaduk nyugdíjas.

A változás az egészségügyi szektort is érintheti. A szakmai szövetség szerint mintegy 21 ezer rendelő és 30–40 ezer gyógyszertár – főleg szegényebb térségekben – kényszerülhet bezárásra, ha nem tud új feltételeket kialkudni a bérbeadókkal.

