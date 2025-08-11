  • Megjelenítés
Eszeveszett roham indult az eladó lakásokért
Ingatlan

Eszeveszett roham indult az eladó lakásokért

Portfolio
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot: július utolsó hetében 2 százalékkal többen kerestek ingatlant, mint az eddigi rekorder, január második hetében – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. Öt vármegyében 60-70 százalékkal nőtt a komoly érdeklődők száma, csökkenést mindössze egy vármegyében mért a portál.

Hatalmas ingatlanpiaci boommal indult az év, és sokáig úgy tűnt, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, július végére azonban csúcsot döntött az eladó és a kiadó ingatlanok iránti komoly érdeklődések száma. A zenga.hu ingatlankeresési portál mérése szerint a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma 2 százalékkal meghaladta a január második hetében mért maximumot.

Az, hogy július utolsó hetében tovább erősödött az érdeklődők száma mind az eladó, mind a kiadó lakások iránt, két dolognak köszönhető. Egyrészt a szeptemberben induló Otthon Start program miatt olyanok is elkezdtek az eladó lakások között nézelődni, akik az első félévben kiszorultak a piacról, másrészt a felvételi ponthatárok kihirdetése is hatással volt az eladó és kiadó ingatlanok iránti érdeklődésekre” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adataiból az látszik, hogy

július utolsó hete volt az év második legerősebb hete az eladó lakások iránti érdeklődéseket nézve: mostanra az év első negyedévében jellemző átlagokat is túllépték a számok.

Országos átlagban 38, Budapesten pedig 45 százalékkal volt több érdeklődő a július végi 31. héten, mint az Otthon Start bejelentése előtti időszakban. A kedvezményes hitel egyik kritériuma, hogy a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál, aminek vidéken a kínálat nagyobb része felel meg, mint Budapesten. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezúttal nem Budapesten volt a legnagyobb a keresletnövekedés” – mondta Futó Péter.

Öt vármegyében ugyanis több mint másfélszer annyian kerestek ingatlant, július végén, mint az Otthon Start program bejelentése előtt. A zenga.hu felületén leginkább Komárom-Esztergom (76%), Bács-Kiskun (73%), Veszprém (69%), Győr-Moson-Sopron (66%) és Fejér (60%) vármegyékben nőtt meg a komoly érdeklődők száma (az ingatlanhirdetésnél felfedte a telefonszámot, vagy a felületen keresztül üzenetet küldött az eladónak).

Kisebb, de közel 10-15 százalékos mértékű volt az emelkedés Baranya, Somogy és Nógrád vármegyékben is. Egyedül Heves vármegye volt az, ahol csökkent az ingatlankeresők száma a kedvezményes hitel bejelentése óta, amit részben a bázishatás magyarázhat, vagyis az, hogy a bejelentés előtti 26. héten átlag feletti volt ott az érdeklődők száma.

Kapcsolódó cikkünk

Lakásstratégia: a kereslet-kínálat egyensúly elbillentését mindenképp megérzi a piac

Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!

1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás

Jöhet a nagy fellendülés a magyar lakásépítési piacon

Lakásvásárlók, figyelem: megjöttek a friss számok, ennyivel drágultak a lakások

Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Erre nincsenek szavak: tízszeresére ugrott a lakáshitel-kereslet az Otthon Start miatt!

Surányi György: lakásinflációt gerjeszt a 3%-os hitel

Zsiday Viktor: borzasztó csapás a fiataloknak a kormány lakáspolitikája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hitel-lakáspiac-kamat-lakásárak-ingatlan-lakásvásárlás-lakáshitel-otthonteremtés-google trends-Otthon Start
Ingatlan
Lakásstratégia: a kereslet-kínálat egyensúly elbillentését mindenképp megérzi a piac
Pénzcentrum
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility