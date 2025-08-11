  • Megjelenítés
Hatalmas ingatlanberuházás Spanyolországban a magyar fejlesztőtől
Hatalmas ingatlanberuházás Spanyolországban a magyar fejlesztőtől

Portfolio
A Cordia elindítja következő spanyolországi fejlesztését, a több ütemben megvalósuló, több mint 500 lakásos projektet – közölte a társaság.

Tovább erősíti jelenlétét a spanyol újlakáspiacon a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia. A Costa del Solon – vagyis a spanyol Riviérán –, Marbellához közel, Mijas városának központjában megvalósuló lakópark a 360° by Cordia nevet kapta.

A tervezett, összesen több mint 500 lakásból a fejlesztés első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat négyszintes épületben. A kínálatban az 1, 2 és 3 hálószobás otthonok éppúgy megtalálhatók, mint a 4 hálószobás penthouse lakások.

A komplexum mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtérhez is – utóbbi autóval 20 perc alatt elérhető. A 360° by Cordia szintén könnyen megközelíthető a Costa del Sol fő közlekedési útvonalairól.

A Jade Towerhez hasonlóan a 360° by Cordia is egy olyan fenntartható, energiahatékony épületkomplexum, amely a világ vezető fenntarthatósági értékelési metódusa, a BREEAM standardjeinek megfelelve épül fel.

