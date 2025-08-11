Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról

Az elmúlt héten a Miniszterelnökségen belül létrejött azt Otthon Start Programiroda, amely feladata a fix3%-os hitelprogram végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából.

A ma a közlönyben megjelent jogszabály értelmében, minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel,

kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével.

A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett néhány hónapon belül több ezer újépítésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára.

A legfontosabb részletek a fix 3%-os Otthon Start Hitelről itt foglaltuk össze:

Címlapkép forrása: Shutterstock

